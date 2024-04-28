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جبريل إبراهيم يقود وفد السودان إلى السعودية

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اسماء عثمان 0 تبليغ

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جبريل ابراهيم
جبريل ابراهيم

يقود وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم وفد السودان المشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بالعاصمة الرياض حتى نهاية أبريل الجاري.

وقال إعلام الوزارة في تغريدة على منصة “X” إن من المتوقع خلال الاجتماعات أن يقدم السودان رؤيته فيما يخص معالجة المتأخرات وإستئناف المشروعات المتوقفة.

ويرافق الوزير في الوفد وكيل وزارة المالية ومحافظ بنك السودان المركزي إلى جانب عدد من الفنيين والمتخصصين بالوزارة.

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الشرق للأخبار

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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