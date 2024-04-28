الدوري الإنجليزي اتهم مشجعو تشيلسي نجم أستون فيلا الإنجليزي مورغان روجرز بسرقة احتفالية نجمهم كول بالمر بالتظاهر بـ«شدة البرد» عندما هز شباك البلوز السبت واشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي بالتعليقات. وقال بالمر بعد المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 وإلغاء هدف مستحق لتشيلسي وفق المحللين:«مورجز احتفل هكذا مع ميدلزبرة لذلك أخبرته أنني سأحتفل مثله». ولعب كول بالمر مع لاعب الوسط في أكاديمية مانشستر سيتي قبل رحيل الأخير لميدلزبرة الصيف الماضي حيث ترك بصمة مع فريق الدرجة الأولى بـ7 أهداف و9 تمريرات حاسمة وسجل في شباك تشيلسي في نصف نهائي كاس الرابطة لذلك قرر أستون فيلا شراء خريج أكاديمية غريمه ويست بروميتش. صحيفة الخليج

كانت هذه تفاصيل خبر احتفالية البرد تثير الجدل في إنجلترا – صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.