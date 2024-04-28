أرسنال يحسم الديربي بثلاثية

اجتاز فريق أرسنال الأول لكرة القدم، الأحد، إحدى العقبات المهمة في حملته نحو تحقيق حلمه بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجاري.
وحسم أرسنال ديربي شمال العاصمة البريطانية لندن لمصلحته، عقب فوزه المثير 3-2 على مضيفه وجاره توتنهام هوتسبير، في قمة مباريات المرحلة الـ35 للمسابقة.
وجاء الهدف الأول لأرسنال عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز الدنماركي بيير اميل هوبيرج، لاعب توتنهام، هدفًا عكسيًا للضيوف عند الدقيقة 15، فيما أضاف بوكايو ساكا، والألماني كاي هافيرتز الهدفين الثاني والثالث لفريق «المدفعجية» «27» و«38» على الترتيب.
وفي الشوط الثاني، قلص الأرجنتيني كريستيان روميرو الفارق بتسجيله الهدف الأول لتوتنهام في «64»، فيما أضاف زميله الكوري الجنوبي هيونج مين سون الهدف الثاني عند الدقيقة «87 »من ركلة جزاء.
وارتفع رصيد أرسنال، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2004-2003، إلى 80 نقطة في الصدارة، بعد خوضه 35 مباراة، متفوقًا بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الذي لعب 33 لقاء في البطولة حتى الآن.
في المقابل، توقف رصيد توتنهام، الذي حقق فوزين فقط في مبارياته الست الأخيرة بالمسابقة، عند 60 نقطة في المركز الخامس من 33 مباراة، بفارق 7 نقاط خلف أستون فيلا، صاحب المركز الرابع المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، الذي لعب 35 لقاء في المسابقة.
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