فينيسيوس يقود ريال مدريد لتعادل ثمين أمام البايرن

عاد ريال مدريد الإسباني بتعادل ثمين من ميدان بايرن ميونخ الألماني بنتيجة (2-2)، مساء الثلاثاء، في اللقاء الذي احتضنه ملعب أليانز أرينا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل ثنائية البايرن ليروي ساني (ق53) وهاري كين (ق57 من ركلة جزاء)، بينما سجل ثنائية الريال فينيسيوس جونيور (ق24- 83 من ركلة جزاء)

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