“الأول من نوعه”.. السعودية تعلن عن “مركز مستقبل الفضاء”

أعلنت وكالة الفضاء السعودية توقيعها اتفاقا، الإثنين، مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لإنشاء “مركز مستقبل الفضاء” في البلاد، والذي سيكون الأول من نوعه، حسب الموقع الرسمي للوكالة.

ويسعى “مركز مستقبل الفضاء”، وفق الموقعين، إلى “تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال اقتصاد الفضاء العالمي”.

كما سيعمل المركز على تحقيق العديد من الأهداف، في مقدمتها “إرساء منصة عالمية لتعظيم القيمة الاقتصادية والبيئية من قطاع الفضاء، وتطوير أفضل الممارسات والسياسات التنظيمية والتشريعية، إضافةً إلى تحفيز الابتكار التقني”.

ووفقا للموقع الرسمي للوكالة، فإن المركز الجديد سيعمل جنباً إلى جنب مع مركز الثورة الصناعية الرابعة القائم في المملكة (C4IR) لتعزيز رؤية 2030، التي يقودها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سعيا لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية الطموحة في البلاد.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية، محمد التميمي، أن المركز ملتزم بتعزيز “اقتصاد فضاء حيوي ومزدهر ومستدام عالميًا.. وتوسيع المعرفة، وتحسين النماذج وتنمية الشراكات”.

ولفت إلى أن بلاده تهدف إلى “اغتنام الفرص الهائلة للفضاء بمسؤولية وحرص شديدين”.

وفي سياق متصل، نوه المدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، جيريمي جورجنز، أن التأثير الفضائي على الأرض “كبير ويمكن ملاحظته بالنظر إلى ما تقدمه التقنيات الفضائية من خدمات جليلة للبشرية، كمراقبة آثار تغير المناخ، وزيادة التواصل البشري عبر الأقمار الاصطناعية”.

واعتبر أن “انضمام المركز إلى شبكة مركز الثورة الصناعية الرابعة، هو اعتراف بأهمية معالجة موضوعات متنوعة مثل:الابتكار التكنولوجي في الفضاء”.

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