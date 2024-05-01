واشنطن: دول في المنطقة تحاول صب الزيت على النار في السودان

حرب السودان

قال المبعوث الأميركي إلى السودان، توم بيرييلو، الأربعاء، إن “هناك دولا في المنطقة تحاول صب الزيت على النار في السودان”، مؤكدا أن “النزاع السوداني دخلت عليه الكثير من المجموعات الإثنية”.

وأضاف بيرييلو، في كملة أمام مجلس الشيوخ الأميركي، أن “هناك تساؤلات بشأن دور إيران وجهاتٍ أخرى في “صب الزيت على النار” خلال الأزمة القائمة في السودان”.

وأشار المبعوث الأميركي إلى أنه لمس إجماعا “لا يصدق” ورغبة واضحة في إنهاء الحرب وإعادة بناء السودان خلال تواصله مع الأوساط السودانية”.

وأوضح أن إنهاء الحرب السودانية بات مصلحة ملحة للمنطقة، منوها إلى أنه “لن يستفيد أحد من انهيار السودان”، مشددا على أن “الولايات المتحدة لن تقبل باستمرار الحرب هناك”.

وتابع قائلا “لعبت السعودية دورا بناءً في مساعي إنهاء الحرب، وهناك دول كثيرة في أفريقيا تقوم بجهود بناءة لإيقاف القتال”.

وطالب بيرييلو الدول التي تعهدت بتقديم المساعدات إلى السودان بترجمة أقوالها إلى أفعال، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تدعم أكثر من 100 منظمة مجتمع مدني لإعادة الأمن إلى السودان.

وأشار إلى أن سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، عملت مع مجموعة من النساء السودانيات لدعم تحقيق السلام في البلاد.

وأضاف “يجب أن نكون مستعدين لإعادة بناء مؤسسات المجتمع المدني في السودان”.

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