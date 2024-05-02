فرج عامر يكشف عن بديل محمد صلاح في الدوري السعودي

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، منشورًا عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.

وكتب: “محمد صلاح بين الانتقال للدوري السعودي أو البقاء مع ليڤربول، والأندية السعودية ترشح جناح توتنهام المتألق «سون» الكوري الجنوبي بديلًا لصلاح في حاله عدم موافقته علي الانتقال للدوري السعودي”.

وحسم كابتن منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي محمد صلاح، موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي، وتحديدًا إلى الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل الأنباء المترددة عن تراجع اتحاد جدة عن ضم صلاح.

ودخل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، في أزمة مع يورجن كلوب، خلال مباراة الريدز أمام ويست هام ضمن مباريات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الانجليزي البريميرليج.

وقالت تقارير صحفية بريطانية، إن محمد صلاح قرر عدم الرحيل إلى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة، وسيظل مع ليفربول أو الرحيل إلى فريق أوروبي فى الصيف.

صدى البلد