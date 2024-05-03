المملكة تستهدف 80 مليار دولار عوائد سياحية فـي 2024

يواصل القطاع السياحي انتعاشه بقوة خلال عام 2023، بعد سنوات من الانكماش تأثراً بجائحة كورونا، فقد قفز حجم الصناعة العالمية بنسبة 26 ٪، محققاً نحو 1.9 تريليون دولار في العام الماضي، فيما يتوقع بلوغ الإيرادات تريليوني دولار في عام 2024، وعموماً، فقد شهدت صناعة السياحة رحلة مضطربة على مدى السنوات الأربع الماضية،

حيث تميزت بالصدمة غير المسبوقة لجائحة كورونا، والتي وضعت قيوداً على السفر وسط إغلاق الحدود والمخاوف المتعلقة بالصحة العامة، ما أدى إلى ركوع الصناعة، مع انخفاض الإيرادات بنسبة 63.1 ٪، ثم بدأت الصناعة في التعافي ببطء في عام 2021، قبل أن ترتفع بقوة في عامي 2022 و2023، بفضل الطلب المكبوت على السفر والذي عزز من أداء الصناعة القوي.

جريدة الرياض