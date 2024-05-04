تحديد أول الضحايا.. «مذبحة مرتقبة» في ليفربول بعد رحيل كلوب

يبدو أن خروج يورجن كلوب، مدرب ليفربول، سيتبعه رحيل أكثر من لاعب، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك مع تأهب النادي لبدء حقبة جديدة.
ومن المقرر رحيل يورجن كلوب عن ليفربول، بنهاية الموسم الجاري، والأقرب هو تولي آرني سلوت، مدرب فينورد الهولندي، المهمة، بداية من الموسم المقبل.
وبحسب ما ذكرت شبكة «Anfield Watch» المقربة من ليفربول، فإن خروج يورجن كلوب في نهاية الموسم سيؤدي إلى رحيل عدد من اللاعبين الحاليين.
وذكرت التقارير اسم جو جوميز، لاعب ليفربول، كأحد الأسماء التي من المحتمل رحيلها بعد كلوب، خاصة وأن سلوت سيرغب في بناء فريق جديد بلاعبين شباب.
وأوضح المصدر أن اللاعب نفسه لا يريد الخروج بشكل حثيث، ولكنه سيكون منفتحًا على خوض تحد جديد خارج ليفربول، بعدما لعب 222 مباراة مع الريدز، منذ عام 2015.
كما لم تستبعد التقارير رحيل جويل ماتيب وتياجو ألكانتار عن ليفربول، بنهاية الموسم الجاري، والذي يتزامن مع انتهاء عقديهما مع الريدز.
كما أشار المصدر إلى أن مستقبل فيرجيل فان دايك هو الآخر أصبح موضع تساؤل في الفترة الماضية، مع وجود احتمالية لرحيله بنهاية الموسم الجاري.
هذا وفقد ليفربول بشكل كبير المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، إثر تعثراته الأخيرة، حيث يحتل حاليًا المركز الثالث بجدول الترتيب، برصيد 75 نقطة.
المصري اليوم
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