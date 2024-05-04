جدد السفير السعودي بالسودان، علي بن حسن جعفر، دعم بلاده للشرعية في السودان وحرصها على صيانة سيادته ووحدته والوقوف ضد كل ما يهدد أمنه.
وأكد لدى لقائه السفير عمر عيسى المدير العام للعلاقات العربية والآسيوية بوزارة الخارجية، اليوم السبت، رفض المملكة العربية السعودية استخدام أراضيها في أي نشاط يهدد السودان أو أي دولة شقيقة أخرى، أو للإساءة للقيادة السودانية أو أي مسؤول رسمي.
وبشأن الفيديو الذي ظهر في الوسائط الاجتماعية لأفراد من مليشيا الدعم السريع في منطقة الظهران جنوب السعودية، قال السفير السعودي إنّ هذا الفيديو يعود لفترة أربعة أشهر، عقب دورة تدريب أساسية يتلقاها الجنود المشاركون في قوات التحالف، ولا يتضمن التدريب على المدفعية أو المسيرات أو الأعمال الطبية. وذكر أن السلطات المعنية قامت بالتحري حول الجهة التي صوّرت وبثت الفيديو، وأنه نما إلى علمه أنه تم التحفظ على من بث الفيديو. ووعد بالتشاور مع السلطات المختصة بالمملكة لمعالجة الأمر.
وعبّر عن تقدير المملكة العربية السعودية للسودان قيادةً وشعباً لوقوفهم مع المملكة ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامتها.
صحيفة السوداني
كانت هذه تفاصيل خبر السفير السعودي: المملكة لن تسمح باستخدام أراضيها لأي نشاط يهدد السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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