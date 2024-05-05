السلطات السعودية تستدعي قائد الدعم السريع

كشفت مصادر أن السلطات السعودية، استدعت قائد الدعم السريع – قطاع ظهران، محمد إسماعيل دقلو، وحققت معه لساعات حول تسرب فيديو لعناصر من الدعم السريع بالمنطقة الشرقية يتوعدون فيه الجيش السوداني.

وتسبب الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي في توتر دبلوماسي بين الخرطوم والرياض.

وأوضح السفير السعودي بالبلاد؛ علي بن حسن جعفر للخارجية أن سلطات بلاده اتبعت الإجراءات اللازمة مؤكدا رفض المملكة السعودية استخدام أراضيها في أي نشاط يهدد السودان أو الإساءة للقيادة السودانية.

وأظهر الفيديو المتداول عناصر للدعم السريع يستعدون لتخريج قوات خاصة ودورات ”طيران ومدفعية“.

وقال مصدر عسكري لـ ”دارفور24“ إن السلطات السعودية ألزمت دقلو بكتابة تعهد بعدما أبلغ السلطات أن التسريب مصدره الجنود لكن السلطات السعودية حملته مسؤولية ما حدث.

وعلى إثر ذلك أُلغي برنامج التخريج الذي كان مزمعاً اليوم الأحد.

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