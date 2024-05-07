السعودية.. مساند: لا تعويض عن هروب العاملة المعروفة !!

أكد برنامج «مساند» أنَّ خدمة معروفة لاستقدام العمالة المنزلية لها ضوابط خاصَّة بها، فيما يتعلَّق بالتأمين والتعويض في حالة هروب العاملة، أو امتناعها عن العمل، أو غيرها من الحالات. وقال: لا يضمن مكتب الاستقدام هذه العاملة المنزلية في حال الهروب، أو رفض العمل؛ لأنَّها محدَّدة مسبقًا ومعروفة من قبل صاحب العمل. وتتيح تلك الخدمة استقدام عاملة منزلية بتكلفة محددة ومنخفضة، كما توفر الوقت المستغرق في عملية الاستقدام والبحث عن العاملة المناسبة.من جهة أخرى، تتم عملية نقل خدمات العمالة المنزلية عبر «مساند» من خلال بعض الخطوات التي يقوم بها أطراف العلاقة التعاقدية.

وقال برنامج «مساند»: يجب أنْ يكون العامل مسجَّلًا في أبشر؛ ليتمكن من الدخول إلى منصَّة «مساند» وقبول العقود، وإتمام طلب النقل. ويجب ألَّا تكون إقامة العامل منتهية، أو تنتهي خلال 15 يومًا. ومن متطلَّبات نقل الخدمات تحديث الملف الشخصي في نظام «مساند» لصاحب العمل الحالي، وصاحب العمل الجديد، وبما في ذلك رقم الآيبان لصاحب العمل الحالي من خلال منصَّة «مساند». وفي وقت سابق أكد البرنامج أنَّ خدمة نقل خدمات للعمالة في «مساند» من منشأة إلى فرد تقتصر حاليًّا على مهن العمالة المنزلية، وعلى المنشآت ذات نشاط استقدام/ تأجير العمالة المنزلية، ونقل الخدمات من فرد إلى فرد فقط. إجراءات نقل خدمات العمالة المنزليةيقوم صاحب العمل الحالي بتقديم طلب نقل الخدمات.

يتم إرسال الطلب إلى العامل أو العاملة الذي يوافق على النقل.

يقوم صاحب العمل الجديد بالموافقة على طلب انتقال العامل إليه

توثيق موافقة كافة الأطراف إلكترونيًّا للنقل

جريدة المدينة