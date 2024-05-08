خالد يوسف: الحرب تكشف كل يومٍ عن أوجّه بشاعتها غير المتناهية

قال نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في “تقدم” خالد عمر يوسف بأن الحرب تكشف كل يومٍ عن أوجّه بشاعتها غير المتناهية، ويجب أن تتوقف فوراً وأن يتم التصدي لكل من يغذي استمرارها بالقول أو الفعل. الشرق للأخبار

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