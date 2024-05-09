ريال مدريد يعبر لنهائي الابطال على حساب بايرن بثنائية رهيبة

قاد البديل خوسيلو ماتو فريقه ريال مدريد، للانتصار بنتيجة (2-1) خلال مواجهة بايرن ميونخ الألماني مساء الأربعاء، بإياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

في معقل الميرنجي”سانتياجو برنابيو”، حيث وسجل الأهداف لريال مدريد، خوسيلو في الدقائق 88 و(90+1)، بينما سجل لبايرن ميونخ الألماني ألفونسو ديفيز في الدقيقة 68.

وكان ريال مدريد قد تعادل في لقاء الذهاب بمعقل الفريق الالماني بنتيجة (2-2)، ليتأهل بنتجية (4-3) في مجموع المباراتين.

وتأهل ريال مدريد الإسباني للمباراة النهائية في ملعب “ويمبلي” ليضرب موعدا مع بوروسيا دورتموند الألماني.

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