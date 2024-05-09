قاد البديل خوسيلو ماتو فريقه ريال مدريد، للانتصار بنتيجة (2-1) خلال مواجهة بايرن ميونخ الألماني مساء الأربعاء، بإياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.
في معقل الميرنجي”سانتياجو برنابيو”، حيث وسجل الأهداف لريال مدريد، خوسيلو في الدقائق 88 و(90+1)، بينما سجل لبايرن ميونخ الألماني ألفونسو ديفيز في الدقيقة 68.
وكان ريال مدريد قد تعادل في لقاء الذهاب بمعقل الفريق الالماني بنتيجة (2-2)، ليتأهل بنتجية (4-3) في مجموع المباراتين.
وتأهل ريال مدريد الإسباني للمباراة النهائية في ملعب “ويمبلي” ليضرب موعدا مع بوروسيا دورتموند الألماني.
كووورة
كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يعبر لنهائي الابطال على حساب بايرن بثنائية رهيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.