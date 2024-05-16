منها إعفاء نائب وزير الحرس الوطني.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية عاجلة

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عدداً من الأوامر الملكية منها تعيين الأمير عبدالعزيز بن عياف مستشارا خاصا للملك بمرتبة وزير و تكليفه نائبا لوزير الحرس الوطني.

كما تم إعفاء عبدالمحسن التويجري نائب وزير الحرس الوطني من منصبه و تعيينه مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

وشملت الأوامر الملكية كذلك تعيين خالد بن محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم أمينا عاما لمجلس الوزراء بمرتبة وزير وإعفاء الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز نائب الأمين العام لمجلس الوزراء من منصبها وتعيينها مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

وأصدر العاهل السعودي أمرا ملكيا بتعيين مازن بن تركي بن عبدالله السديري مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة وكذا تعيين سامي بن عبدالله مقيم نائباً لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.

كما تم تعيين الربدي بن فهد بن عبدالعزيز الربدي رئيساً لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة وتعيين عبدالمحسن بن سعد بن عبدالمحسن الخلف نائباً لوزير المالية بالمرتبة الممتازة.

وضمت الأوامر كذلك تعيين عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز الدحيم مساعداً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة وتعيين عبدالله بن علي بن محمد الأحمري مساعداً لوزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة وتعيين أنس بن عبدالله بن حمد الصليع مساعداً لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة.

صدى البلد