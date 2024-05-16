اللاعبين الأعلى دخلًا بالعالم.. من جاء في القائمة؟

رونالدو النصر

اعتلى البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، صدارة قائمة مجلة فوربس لأعلى الرياضيين دخلًا في العالم للمرة الرابعة في مسيرته، بينما تقدم لاعب الغولف الإسباني جون رام إلى المركز الثاني بعد انتقاله المثير إلى بطولة “ليف غولف” المدعومة من السعودية.

وأصبح رونالدو الرياضي الأعلى أجرًا في العالم بعد انتقاله إلى النصر، وقدّرت فوربس أن دخل البرتغالي (39 عامًا) الإجمالي كان في حدود 260 مليون دولار، وهو أعلى أجر على الإطلاق للاعب كرة قدم.

وبلغ دخله من اللعب 200 مليون دولار بينما بلغت أرباحه خارج الملعب 60 مليون دولار، بفضل صفقات رعاية، إذ تستفيد العلامات التجارية من متابعيه على تطبيق إنستغرام البالغ عددهم 629 مليون متابع.

جون رام للمركز الثاني

وانتقل رام، الفائز ببطولتين كبيرتين في الغولف، إلى بطولة (ليف غولف) في ديسمبر/ كانون الأول الماضي في صفقة كبرى أدت إلى صدمة في أوساط الرياضة بالكامل، بعدما قدّرت تقارير إعلامية أن المصنف الخامس على العالم حاليًا حصل فيها على 300 مليون دولار على الأقل.

وبعيدًا عن ذلك المبلغ، فإن رام حصل على 218 مليون دولار وانضم إلى رونالدو في كونهما الثنائي الرياضي الوحيد، الذي يتجاوز أجره 200 مليون دولار.

وجاء ليونيل ميسي الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات في المركز الثالث، بعد أن انتقل إلى إنتر ميامي في الدوري الأميركي في صفقة مربحة ساعدت الأرجنتيني الفائز بكأس العالم على جمع 135 مليون دولار.

وبلغ دخل ميسي (36 عامًا) من اللعب 65 مليون دولار، لكن دخله خارج الملعب بلغ 70 مليون دولار بفضل صفقات مع رعاة كبار أمثال أديداس وأبل.

ويأتي ليبرون جيمس لاعب فريق لوس أنجلوس ليكرز المنافس في دوري السلة الأميركي للمحترفين رابعًا بدخل بلغ 128.2 مليون دولار. وعلى الرغم من أن اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا، وهو أول لاعب في الدوري الأميركي يسجل 40 ألف نقطة في مسيرته، يقترب من نهاية مسيرته إلا أنه من المقرر أن يحصل على فرصة أخيرة في الأولمبياد.

تراجع كيليان مبابي

وأكمل يانيس أنتيتوكومبو زميل جيمس في دوري السلة الأميركي ولاعب ميلووكي باكس الخمسة الأوائل (111 مليون دولار)، بينما تراجع كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا لكرة القدم إلى المركز السادس (110 ملايين دولار).

وأعلن مبابي رحيله عن باريس سان جيرمان بعد سبع سنوات قضاها في نادي العاصمة الفرنسية، حيث أصبح الهداف التاريخي له. ومن المتوقع أن ينضم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا إلى العملاق الإسباني ريال مدريد عقب نهاية الموسم الحالي.

بدوره، يحتل البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان السابق والذي انتقل إلى الدوري السعودي للانضمام إلى الهلال، المركز السابع (108 ملايين دولار) رغم أنه غاب عن معظم الموسم بسبب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وجاء المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، الذي انتقل أيضًا للعب في السعودية بالمركز الثامن في القائمة (106 ملايين دولار)، ويليه ستيفن كوري لاعب فريق غولدن ستيت وريورز الأميركي لكرة السلة (102 مليون دولار).

وكان لامار جاكسون هو اللاعب الوحيد المنتمي لدوري كرة القدم الأميركية في القائمة، إذ احتل المركز العاشر (100.5 مليون دولار) بفضل مكافأة التوقيع التي تفاوض عليها في عقده الجديد مع بالتيمور رافينز العام الماضي.

قناة العربي