شاهد بالصور والفيديو.. حسناء سودانية تبهر الجمهور بجمالها الملفت خلال متابعتها مباراة صقور الجديان ولبنان من داخل الإستاد

واصل رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر كواليس مباراة المنتخب السوداني, ونظيره اللبناني, ضمن تصفيات كأس العرب, والتي كسبها صقور الجديان, بهدفين مقابل هدف. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المباراة حضرها جمهور سوداني, غفير ساند لاعبي المنتخب بقوة وساهم في الانتصار الغالي. صفحات مواقع التواصل تداولت صور من داخل الإستاد لحسناء سودانية, لفتت أنظار المتابعين بجمالها الملفت خلال صورها وهي تساند المنتخب من داخل ملعب الغرافة بقطر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

