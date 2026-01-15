جابر: الرياضة أحد ركائز استقرار البلاد

​قام عضو مجلس السيادة الانتقالي، مساعد القائد العام ورئيس اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى ولاية الخرطوم، الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، يرافقه وزير الشباب والرياضة الاتحادي د. أحمد آدم أحمد ووالي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة.

بتفقد انطلاق حملة إصحاح البيئة وإزالة مخلفات الحرب باستادي الهلال والمريخ بأم درمان، التي تنظمها مبادرة الاتحاد السوداني لتأهيل ملاعب الخرطوم برئاسة نائب رئيس الاتحاد العام لكرة القدم، ومشاركة عدد من الروابط والأندية الرياضية ومنسوبي الأجهزة الأمنية.

​وتعهد الفريق إبراهيم جابر بتقديم الدعم اللازم لاستعادة النشاط الرياضي في ولاية الخرطوم، مؤكداً أن الرياضة تمثل عاملاً أساسياً من عوامل استقرار الدولة وتعافيها.

​كما دعا رئيس اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة، لجنة تأهيل الاستادات والملاعب الرياضية بالولاية، إلى وضع جدولة زمنية دقيقة لمراحل إعادة الإعمار، تمهيداً لاستئناف الأنشطة الرياضية في أقرب وقت ممكن.

