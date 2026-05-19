«اللى بيجيب فلوس أكتر».. محمد رمضان يوضح رأيه فى لقب «نمبر وان»

تحدث الفنان محمد رمضان عن كواليس ظهور لقب «نمبر وان» فى مسيرته الفنية، مؤكدًا أن الفكرة بدأت من أغنية قدمها فى بداية دخوله عالم الغناء، قبل أن تتحول إلى علامة مميزة ارتبطت باسمه لدى الجمهور.

وقال رمضان خلال لقاءه مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج «الحكاية»: «نمبر وان كانت فكرة أغنية، وأول أغنية فى مسيرتى الغنائية كأول ممثل فى الأصل بقى بيغنى، مش العكس، لأن فى نجوم كتير مطربين بقوا بيمثلوا عادى، ورقصة نمبر وان جات بالصدفة واحنا بنسجل فبقت رقصة الأغنية وبقى لقبى، ومبسوط أن فى أطفال صم وبكم لما بتتعمل قدامهم الرقصة بيعرفو أن دا محمد رمضان».

وعن صفات «نمبر وان» فى رأيه؛ أجاب: «هو الشخص اللى بياخد الأسبقية، والأكثر تأثيرًا وقرب من جمهوره، واللى بيجيب فلوس أكتر دا نمبر وان».

يذكر أن الفنان محمد رمضان وأسرة فيلم «أسد» احتفل بالعرض الخاص والافتتاح الأول للفيلم فى العاصمة السعودية الرياض، وسط حضور جماهيرى كبير وتغطية إعلامية واسعة، فى أجواء حافلة بالحماس والترقب.

وشهد العرض حضور عدد من أبطال العمل، من بينهم رزان جمال وعلى قاسم، إلى جانب مخرج الفيلم محمد دياب، حيث حرصوا على مشاركة الجمهور هذه اللحظة الخاصة والاحتفاء بالعمل الذى من المقرر أن ينطلق فى جميع دور العرض بالوطن العربى يوم 21 مايو الجارى.

