وصول طائرة إغاثية سعودية مطار الخرطوم

وصلت طائرة إغاثية سعودية يسيّرها “مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية”، إلى مطار الخرطوم الدولي، تحمل على متنها مساعدات إنسانية متنوعة تشتمل على سلال غذائية ومواد طبية تزن 10 أطنان.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم الذي تقدمه السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، للشعب السوداني.

الحدث_السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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