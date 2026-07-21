وزارة الخارجية السودانية:

– تهديدات الحوثيين للموانئ السعودية تقوض أمن واستقرار المنطقة.

-الخارجية السودانية: السودان يجدد دعمه الكامل للسعودية في مواجهة تهديدات الحوثيين.

-الخارجية السودانية: ندعو الحوثيين إلى الامتناع عن أي خطوات تستهدف الموانئ السعودية.

-الخارجية السودانية: نطالب المجتمع الدولي بتكثيف الضغوط لمكافحة أنشطة المليشيات الإرهابية..

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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