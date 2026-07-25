“الجنائية الدولية” تعزل مدعيها العام كريم خان بعد مزاعم سوء سلوك جنسي

صوّتت أغلبية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية على عزل المدعي العام كريم خان من منصبه، بعد اقتراع سري خلال دورة استثنائية عُقدت في نيويورك.

*ملخص بالذكاء الاصطناعي. تحقق من السياق في النص الأصلي.

صوّتت أغلبية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية على عزل المدعي العام كريم خان من منصبه، بعد اقتراع سري خلال دورة استثنائية عُقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية، في بيان، الجمعة، إنها عقدت دورة استثنائية بشأن الإجراءات التأديبية المتعلقة بأحد المسؤولين المنتخبين.

وأضافت أنها اعتمدت، عبر الاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لـ82 دولة طرفاً، قراراً يقضي بأن خان ارتكب سوء سلوك، وأخل بواجباته، وعزلته من منصبه بموجب المادة 46 من نظام روما الأساسي، فيما ينفي خان هذه التهم باستمرار.

مكتب الادعاء يواصل مهامه

وعقب القرار، أكد مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية استمرار عمله دون انقطاع، مشدداً على مواصلة التحقيقات والملاحقات القضائية باستقلالية وحياد، والتمسك بسياسة عدم التسامح مع أي شكل من أشكال سوء السلوك.

وقال المكتب، في بيان، إنه أحيط علماً بالقرار الذي اعتمدته الدورة الاستثنائية لجمعية الدول الأطراف، والقاضي بعزل المدعي العام.

وأضاف أنه في أعقاب القرار، سيواصل نائبا المدعي العام، نزهت شامين خان ومامي ماندياي نيانج، قيادة مكتب الادعاء، مشيراً إلى أنهما يتوليان مسؤوليات قيادة المكتب وإدارته والإشراف على أعماله منذ حصول كريم خان على إجازة في مايو 2025.

تأكيد الالتزام بتحقيق العدالة

وشدد البيان على أن المكتب لا يزال ملتزماً بإجراء تحقيقات وملاحقات قضائية مستقلة ومحايدة في جميع القضايا التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة، بما يضمن تحقيق العدالة لضحايا الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي.

وأكد البيان أن مكتب الادعاء يتبنى سياسة عدم التسامح مطلقاً مع التحرش الجنسي وغيره من أشكال سوء السلوك، ويواصل التزامه بالاحترافية والنزاهة والمساءلة في أداء مهامه.

كما أشار إلى أن المكتب سيواصل العمل على توفير بيئة عمل قائمة على الاحترام والأمان والشمول، مع إعطاء الأولوية لواجب الرعاية الذي يلتزم به تجاه موظفيه.

بداية القصة

وظهرت مزاعم التحرش الجنسي لأول مرة داخل المحكمة في مايو 2024. وكان خان، الذي نفى الاتهامات مراراً، قد تنحى مؤقتاً عن مهامه، في مايو من العام الماضي، بانتظار نتائج التحقيق.

وأصبحت الاتهامات علنية في وقت لاحق من ذلك العام، عندما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية في أكتوبر 2024 أن مسؤولة في المحكمة اشتكت من سلوك خان تجاه إحدى زميلاتها، التي أبلغت بدورها إدارة الموارد البشرية في المحكمة بالمزاعم.

وفي نوفمبر، أعلنت المحكمة، ومقرها لاهاي، أنها كلفت بإجراء تحقيق مستقل في الاتهامات “لضمان مسار مستقل ومحايد وعادل بالكامل”.

وذكر مصدران لوكالة “رويترز”، بعد تنحي خان المؤقت، أن تقريراً أعده محققون من الأمم المتحدة خلص إلى وجود “أساس واقعي” لادعاءات سوء السلوك الجنسي التي تقدمت بها إحدى المساعدات، وأن أقوال الشهود “تدعم اتهاماتها”.

لكنهما قالا إن تقريراً ثانياً أعده ثلاثة قضاة، وحلل تقرير الأمم المتحدة، خلص إلى أن الأدلة غير كافية لإثبات صحة الادعاءات “بما لا يدع مجالاً للشك”.

وقال محامون يمثلون خان لـ”رويترز”، في أبريل الماضي، إن القضاة خلصوا بالإجماع إلى أن “النتائج المتعلقة بالوقائع لا تثبت سوء سلوك أو إخلالاً بالواجب”.

وأشار خان إلى أن ادعاءات بحقه أُحيلت إلى آلية الرقابة المستقلة (IOM)، في مايو 2024، وتم إغلاقها دون فتح تحقيق رسمي، بسبب عدم تقديم شكوى من الشخص المعني، لافتاً إلى أن “طرف ثالث” يزعم أنه متضرر رفض خيار التحقيق سواء من قبل الآلية أو جهة خارجية.

تهديدات إسرائيلية وأميركية

ويعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أبرز الرؤساء الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال أثناء عمل كريم خان كمدعي عام للمحكمة الجنائية، وذلك في مارس 2023، إذ اتهمته المحكمة بارتكاب “جرائم حرب متمثلة في ترحيل ونقل الأطفال من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى روسيا بطريقة غير قانونية”.

كما طلب خان مذكرة لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وإبادة في غزة، وهو ما قوبل بانتقادات من إسرائيل والولايات المتحدة وتهديدات بإجراءات وعقوبات ضد مسؤولي المحكمة.

وأثارت مذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي ردود فعل سياسية حادة، إذ هدد نتنياهو خان، في مايو 2024، واصفاً إياه بأنه “فاسد”، وقال لاحقاً إن خان هو من عليه القلق بشأن وضعه.

وفي المقابل، دافع خان عن عمل المحكمة، مؤكداً في تصريحات إعلامية أن المؤسسة لن تتأثر بالضغوط أو التهديدات السياسية، سواء كانت علنية أو غير معلنة.

الشرق