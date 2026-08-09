مورينيو: لم أنتظر الكثير من فينيسيوس.. وبرناردو يفتقد القوة البدنية

أشاد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، بحالة نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد مشاركته الأولى مع الفريق خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، معتبرًا أن اللاعب يحتاج إلى بعض الوقت لاستعادة جاهزيته البدنية الكاملة.

وتغلب ريال مدريد على فيرينتسفاروشي المجري بنتيجة (2-1)، مساء اليوم السبت، في مباراة ودية أقيمت على ملعب جروباما أرينا بالعاصمة المجرية بودابست.

وسجل ماريو ريفاس الهدف الأول لريال مدريد، قبل أن يضيف كارلوس إسبي الهدف الثاني، بينما أحرز كينان كودرو هدف الفريق المجري.

وشهد اللقاء الظهور الأول لكل من فينيسيوس جونيور وبرناردو سيلفا مع ريال مدريد، في فترة الإعداد الحالية، حيث شاركا كبديلين في الشوط الثاني، عقب عودتهما المتأخرة إلى التدريبات بسبب مشاركتهما في كأس العالم.

وقال مورينيو عن فينيسيوس، في تصريحات لإعلام النادي الملكي عقب المباراة: “الأمر الأهم هو التجديد. تجديد العقد مصدر سعادة له بالطبع، ولكنه أيضًا مصدر سعادة لنا جميعًا”.

وأضاف المدرب البرتغالي: “لقد خاض تدريبات قليلة، هو وبرناردو، وهما من اللاعبين الذين دخلوا المباراة بعد أن شاركا في التدريبات منذ أسبوعين فقط”.

وتابع: “لقد شاركا وهما يشعران بالإرهاق والتعب، نتيجة المجهود والعمل الذي قمنا به. لم أكن أتوقع من فيني اليوم أن يأخذ الكرة ويركض بها 50 مترًا ويسجل هدفًا”.

ويرى مورينيو أن فينيسيوس سيستعيد مستواه تدريجيًا، حيث قال: “هذه العملية تأخذ وقتها، وبالتأكيد سيكون في وضع أفضل الأربعاء المقبل (أمام ديبورتيفو لاكورونيا)”.

لياقة برناردو

وبخصوص برناردو سيلفا القادم مؤخرًا من مانشستر سيتي، صرح مدرب الريال: “برناردو لاعب مهم جداً. هو من نوعية اللاعبين الذين ينقطعون تماماً عن العمل الذهني، ولا يفعلون أي شيء خلال فترة الإجازة، وعاد بلياقة بدنية أقل بكثير، وتحتاج إلى التطوير”.

وأردف: “لكن برناردو لاعب رائع يمنحنا خروجاً ممتازاً بالكرة، سواء لعب في مركز متأخر أو في خط الوسط (مركز 6 أو 8).. خلال المباراة رأيت أنه يفتقد القوة البدنية، فقمت بتقديمه لمركز 10، وأدخلت سيستيرو لإعطاء مزيد من الاستقرار هناك. مركز 10 هو موقع آخر يرتاح فيه برناردو”.

واستطرد مورينيو: “هو من نوعية اللاعبين الذين يمكنهم اللعب في 3 أو 4 مراكز، وهذا أمر ممتاز لأي مدرب. خاصةً أننا نريد تشكيلة صغيرة تتكون من 20 لاعباً فقط، بالإضافة إلى المصابين مثل رودريجو، ميليتاو، وفيرلاند، الذين لن نتمكن من استعادتهم في الأسابيع القادمة”.

كورررة