سما المصري تعود إلى مصر بعد غياب 3 سنوات

فنون - كتب سعد محمود - عادت الفنانة سما المصري إلى مصر بعد غياب 3 سنوات، وذلك بعد انتهاء حكمها بالسجن في 3 قضايا.

وكانت سما المصري قد سجنت عام 2021 بتهمة سب وقذف رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، ثم سجنت عام 2022 بتهمة التحريض على الفسق والفجور، ثم سجنت عام 2023 بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء العام.

وأعلنت سما المصري عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنها عادت إلى مصر، وأنها ستعود إلى نشاطها الفني.

وكانت سما المصري قد أثارت الجدل في مصر منذ ظهورها على الساحة الفنية، بسبب تصريحاتها وتصرفاتها التي كانت توصف بأنها "جريئة".