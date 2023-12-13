تكنولوجيا: سلسلة Redmi Note 13 تنطلق للأسواق العالمية في 4 من يناير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة شاومي يوم 4 من يناير من عام 2024 المقبل لإطلاق سلسلة هواتف Redmi Note 13 للأسواق العالمية.

أعلنت شاومي عن سلسلة Redmi Note 13 للمرة الأولى في السوق الصيني خلال شهر سبتمبر، ولقد تضمنت السلسلة الإصدار الرئيسي مع Redmi Note 13 Pro إلى جانب هاتف Redmi Note 13 Pro Plus.

ولقد أكدت الشركة على خططها لإطلاق هذه الإصدارات في الأسواق العالمية، واليوم تكشف عن موعد رسمي لإنطلاق هذه الإصدارات في أسواق جديدة.

يذكر أن شاومي تدعم هواتف Redmi Note 13 Pro وRedmi Note 13 Pro Plus بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.4 إنش، كما تضم هذه الإصدارات شاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، ودقة عرض 1220 في 2712 بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz.

ويتميز Redmi Note 13 Pro Plus بدعم معايير لمقاومة الماء والأتربة كما يضم رقاقة معالج Dimensity 7200 Ultra، بينما يضم هاتف Redmi Note 13 Pro رقاقة معالج Snapdragon 7s Gen 2 وبطارية بقدرة 5100 mAh.

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