شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي؟.. كيفية تحديد متى وكم مرة يمكن للتطبيقات الوصول إلى الموقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الجيد دائمًا التحقق من إعدادات الخصوصية والوصول للتأكد من أن التطبيقات والخدمات لا تقوم بأشياء لا تريدها أن تفعلها، مثل الوصول إلي موقعك، حيث تطلب العديد من التطبيقات معلومات الموقع التي لا تحتاج إليها حقًا لتعمل (على سبيل المثال، قد يرغب أحد التطبيقات المصرفية في الوصول إلى الموقع لإظهار أجهزة الصراف الآلي القريبة، والتي تتوفر أيضًا من خلال إدخال الرمز البريدي، لذا فإن مسح المعلومات سيضمن عدم وجود تطبيقات الوصول إلى موقعك دون إذن صريح، وفقاً لموقع macrumors.

كيفية تحديد متى وكم مرة يمكن للتطبيقات الوصول إلى الموقع:

1- افتح تطبيق الإعدادات.

2- اختر الخصوصية والأمان.

3- اضغط على خدمات الموقع.

4- قم بمراجعة القائمة وتعديل الإعدادات من خلال النقر على اسم كل تطبيق في القائمة.

لديك أربعة خيارات محتملة لإعدادات الموقع لكل تطبيق، على الرغم من أن الخيارات الأربعة لن تكون متاحة دائمًا لكل تطبيق اعتمادًا على ما يفعله، يمكنك تحديد ما يلي: أبدًا، والسؤال في المرة القادمة أو عندما أشارك، وأثناء استخدام التطبيق، ودائمًا.

لن تمنع ميزة Never أي تطبيق من الوصول إلى موقعك على الإطلاق، وما لم تكن هناك حاجة محددة لتطبيق ما لمعرفة مكانك، مثل تطبيق الخرائط، فإن تعيين الوصول إلى الموقع على Never هو الخيار الأفضل، أثناء استخدام التطبيق، يسمح للتطبيق باكتشاف موقعك فقط عندما يكون التطبيق مفتوحًا ويتم استخدامه بشكل نشط، إذا قمت بإغلاق التطبيق أو التبديل إلى تطبيق آخر، فسينتهي الوصول إلى الموقع، هذا هو ثاني أفضل إعداد للاستخدام.

السؤال في المرة التالية أو عندما أشارك سيطالب أحد التطبيقات بأن يطلب منك نافذة منبثقة في المرة التالية التي يريد فيها تحديد موقعك، حتى تتمكن من الموافقة عليه مؤقتًا، باستخدام هذا الإعداد، يتم إيقاف الوصول إلى الموقع حتى يتم السماح به صراحةً عبر النافذة المنبثقة، يتيح دائمًا للتطبيق إمكانية الوصول إلى موقعك في جميع الأوقات، بغض النظر عما إذا كان مفتوحًا أم مغلقًا، سيؤدي هذا إلى استنزاف البطارية بشكل كبير ويجب أن يقتصر على التطبيقات التي تحتاجها بشدة فقط.