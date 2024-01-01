شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 طرق يمكنك من خلالها حماية البيئة تضم نظامك الغذائى وملابسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتبنى الناس تدريجيًا أنماط حياة أكثر استدامة، لكن الكثير منهم يجدون صعوبة في تغيير عاداتهم وغالبًا لا يعرفون من أين يبدأون رحلة الاستدامة، لذلك إذا كنت تتطلع إلى جعل حياتك أكثر إخضرار في عام 2024، فإليك بعض التغييرات التي يمكن التحكم فيها وبأسعار معقولة والتي يمكنك إجراؤها، وفقا لما ذكره موقع "phys".

1. الأكل

يتخلص العالم من مليار طن من الطعام كل عام، وغالبًا ما تولد نفايات الطعام غاز الميثان، وهو غاز من أقوى الغازات الدفيئة لدرجة أنه أقوى من ثاني أكسيد الكربون.

ولكن هناك تغييرات بسيطة يمكنك إجراؤها لتناول طعام أكثر استدامة وغالبًا بتكلفة أقل أيضًا، وتشمل تناول كميات أقل من اللحوم والمزيد من النباتات، وخاصة الفول والخضروات، وكذلك لا تحتاج الفاصوليا إلى الأسمدة النيتروجينية بفضل قدرتها على تحويل النيتروجين من الهواء إلى مواد مغذية.

سيكون الابتعاد عن اللحوم أيام من كل أسبوع بداية جيدة، كما أن التخطيط لوجباتك مسبقًا والتأكد من تناول بقايا الطعام سيساعدك على تقليل النفايات غير الضرورية، واستخدم الميكروويف للطهي حيثما أمكن ذلك لأنه أكثر كفاءة في استخدام الطاقة من الطهي على الموقد.

2. السفر حاول استبدال رحلة أو رحلتين بالسيارة أسبوعيًا بخيارات التحرك الأخرى مثل ركوب العجل أو المشى، وبالنسبة للرحلات الطويلة، يعد السفر بالقطار أو الحافلة أكثر صداقة للبيئة من السفر بالسيارة والطائرة، ولكن يجب عليك في كثير من الأحيان التخطيط مسبقًا للحصول على أرخص التذاكر. 3. استخدام الطاقة 3. استخدام الطاقة أصبحت الطاقة التي نستخدمها في المنزل باهظة الثمن بشكل متزايد وهي أمر مساهم بشكل كبير في انبعاثات الغازات الدفيئة، لذلك إجراء تغييرات صغيرة على استخدامنا اليومي للطاقة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا، سواء في فواتيرنا أو الانبعاثات المنزلية.

ولعل معظم هذه التغييرات سهلة ومريحة، مثل إطفاء الأضواء عند مغادرة الغرفة، وغسل الملابس والأواني في درجات حرارة باردة، والاستحمام في وقت أقصر، وافصل الأجهزة مثل أجهزة الميكروويف عند عدم استخدامها وأجهزة الشحن عندما تكون الأجهزة مشحونة بالكامل.

4. الملابس يحب الناس شراء ملابس جديدة، لكن "الموضة السريعة" لها تكلفة بيئية واجتماعية باهظة إلى حد كبير حيث تولد صناعة الأزياء أكثر من 92 مليون طن من النفايات كل عام، ويتم حرق معظمها أو إرسالها إلى مكب النفايات أو تصديرها إلى البلدان النامية.

هناك الكثير من الطرق لتكون عصرية ومستدامة، ابدأ بتنظيم خزانة ملابسك حتى تعرف ما لديك قبل أن تبدأ بالتسوق، وأن أي شيء تشتريه سيتناسب مع ما لديك حاليًا.

لا تتخلص من العناصر التالفة، فهناك الكثير من مقاطع الفيديو على YouTube لمساعدتك في إصلاح الملابس والإكسسوارات.

5. إدارة النفايات نحن ننتج أكثر من 2 مليار طن متري من النفايات الصلبة في جميع أنحاء العالم كل عام، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بنسبة 70% بحلول عام 2050، وهناك العديد من التغييرات الصغيرة التي يمكننا إجراؤها لتقليل الكمية.

يمكن أن تؤدي كتابة قائمة التسوق إلى تقليل الشراء الزائد والشراء الاندفاعي، خذ معك أكياسًا قابلة لإعادة الاستخدام عند التسوق، وهناك الكثير من الأماكن لشراء الطعام دون تغليف زائد.