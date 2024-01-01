شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل أول محطة فضائية قمرية لمسكن رواد الفضاء واستكشاف المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لبوابة ناسا القمرية، أن تستضيف رواد فضاء أرتميس 4 في وقت مبكر من عام 2028، وفقًا للتقديرات الحالية، وستكون أول محطة فضائية للبشرية خارج مدار الأرض، وخطوة مهمة في استكشاف النظام الشمسي.

ووفقا لما ذكره موقع "the sun"، ستوفر البوابة قاعدة لرواد الفضاء للوصول بسهولة إلى سطح القمر والتجول فيه، وذلك بفضل مدارها الإهليلجي للغاية حول القمر.



البوابة القمرية

وهذا النوع من المدار سيجعله قريبًا نسبيًا من سطح القمر وبعيدًا بدرجة كافية لالتقاط رواد الفضاء والإمدادات من الأرض بسهولة.

ووفقا لوكالة ناسا، فإن المحطة الفضائية القمرية ستكون جزءًا لا يتجزأ من المهام المستقبلية إلى المريخ.

وستكون بمثابة اختبار عملي للتقنيات اللازمة للحفاظ على الوجود البشري في الفضاء السحيق، ورسم مسار إلى المريخ، وهي رحلة يمكن أن تستغرق ما يقرب من سبعة أشهر لإكمالها.

وقال بيل نيلسون، مدير ناسا، في بيان: "تقوم ناسا ببناء البنية التحتية لتوسيع الاستكشاف البشري إلى النظام الشمسي أكثر من أي وقت مضى، بما في ذلك محطة الفضاء القمرية التي ستساعدنا في تحقيق اكتشافات علمية ملهمة حول القمر وحوله".

وأضاف نيلسون، "وبنفس القدر من الأهمية، ستساعد هذه الاستثمارات وكالة ناسا على تنفيذ هدف الولايات المتحدة فى مواصلة تطوير واختبار التكنولوجيا والعلوم اللازمة لرحلة بشرية إلى المريخ."