شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية الاستمرار بالاستماع إلى يوتيوب في الخلفية أو مع قفل iPhone.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على أجهزة iPhone، يتطلب الاستماع إلى صوت يوتيوب في الخلفية عادةً الدفع مقابل اشتراك YouTube Premium، ولكن هناك حل بديل بسيط يسمح لك بمواصلة الاستماع إلى مقطع فيديو عندما تفعل أشياء أخرى على ‌iPhone‌ أو عندما يكون جهازك مقفلاً، وفقاً لموقع macrumors.

مع تزايد شعبية يوتيوب على مر السنين، اختارت جوجل إيقاف العديد من ميزات خدمة استضافة الفيديو خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع، مثل المشاهدة الخالية من الإعلانات، وSharePlay على iOS، والقدرة على الاستماع إلى صوت YouTube على ‌iPhone‌ عندما يكون التطبيق مغلق.

تبلغ تكلفة يوتيوب Premium 13.99 دولارًا شهريًا للوصول إلى هذه الميزات، ولكن إذا كان كل ما تريد فعله هو الاستماع إلى الصوت المستضاف على YouTube مثل البودكاست أو الموسيقى أو المحاضرات عندما تكون في تطبيقات أخرى أو عندما يكون جهاز iPhone‌ الخاص بك مقفلاً وفي جيبك، فهناك طريقة لتحقيق ذلك دون دفع ثمن الاشتراك .

توضح لك الخطوات التالية كيف يتم ذلك

1- قم بتشغيل Safari على ‌iPhone‌ الخاص بك وقم بزيارة موقع youtube ، ثم ابحث عن الفيديو الذي تريد الاستماع إلى صوته.

2- بعد ذلك، اضغط على الزر aA في شريط عناوين Safari، ثم حدد Request Desktop Website من القائمة المنبثقة.

3- اضغط على زر التشغيل أو اضغط على الفيديو لبدء التشغيل، مع تجاهل أو رفض أي نوافذ منبثقة تشجعك على فتح تطبيق YouTube للجوال.

4- الآن، قم بقفل ‌iPhone‌ الخاص بك باستخدام الزر الجانبي للجهاز، سيتوقف الصوت مؤقتًا، ولكن يمكنك فقط الضغط على زر التشغيل في أداة التحكم في تشغيل شاشة القفل لاستئناف الاستماع.

5- بعد اتباع الخطوات المذكورة، سيستمر تشغيل الصوت من YouTube على جهاز iPhone‌ المقفل الخاص بك طوال مدة استمرار الفيديو، مما يتيح لك الحرية في وضع جهازك في جيبك والاستماع عبر سماعات الرأس.