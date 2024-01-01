تكنولوجيا: صور مسربة توضح تصميم وألوان هواتف Poco X6 وPoco M6 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Poco لإطلاق جيل جديد من هواتفها الذكية يتضمن هواتف Poco X6 Pro 5G، وPoco X6 5G، إلى جانب Poco M6 Pro، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات المصورة تصميم هذه الإصدارات قبل الإعلان الرسمي.

ينطلق حدث Poco قريباً في السوق الهندي لكشف النقاب عن سلسلة هواتف Poco X6 التي تتضمن هواتف Poco X6 5G وPoco X6 Pro 5G، كما تقدم الشركة إصدار 4G من هاتف Poco M6 Pro، ولقد جاءت تسريبات مصورة عبر موقع “91Mobiles” لتقدم تفاصيل أكثر حول الألوان المميزة لهذه الإصدارات.

وتكشف الصور ثلاثية الأبعاد عن أن هاتف Poco X6 5G يتوفر بألوان الأسود، والأزرق، والأبيض، بينما يظهر هاتف Poco X6 Pro 5G بألوان الأسود، والرمادي، إلى جانب اللون الأصفر.

كما تؤكد التقارير على أن هواتف Poco X6 5G وPoco X6 Pro 5G تتوفر بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

أيضاً تشير التقارير إلى أن هواتف Poco X6 5G وX6 Pro 5G تتميز بتصميم يحاكي هواتف Redmi Note 13 Pro 5G وRedmi K70e.

ويختلف هاتفي Redmi Note 13 5G وPoco X6 5G في إعدادات الكاميرة، حيث يضم إصدار Redmi مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل، بينما يأتي إصدار Poco بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل.

أيضاً يتميز هاتف Poco X6 Pro بدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67W، بينما يدعم هاتف Redmi K70e تقنية الشحن السريع بقدرة 90W.

من جانب أخر تكشف الصور ثلاثية الأبعاد لهاتف Poco M6 Pro عن تصميم معدل من هاتف Redmi Note 13 Pro 4G، حيث يأتي هاتف Redmi بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، بينما يتميز إصدار Poco بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل.

أيضاً يأتي هاتف Poco M6 Pro بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت، ومن المقرر أن يتوفر M6 Pro بألوان الأسود، والأزرق إلى جانب اللون البنفسجي.

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