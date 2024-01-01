شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة حظر المشرفين على مجموعات واتساب المزعجة والان مع تفاصيل الخبر
يمكنك أيضًا تحديد من يمكنه إضافتك إلى المجموعات عن طريق تغيير إعدادات خصوصية مجموعتك، لكن هذا موضوع ليوم آخر، وفيما يلي نخبرك هنا بخطوات حظر مسؤولي المجموعة وهناك طريقتان للقيام بذلك.
قد تكون جزءًا من مجموعات WhatsApp التي تضم مسؤولين غير موجودين في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك أو في أي دفتر عناوين، إذا كنت تريد حظرهم، فاتبع الخطوات التالية:
- افتح دردشة مجموعة واتساب، ثم المس أو انقر فوق موضوع المجموعة.
- المس أو انقر فوق رقم هاتف المسؤول الذي تريد حظره.
- إذا طُلب منك ذلك، المس أو انقر فوق رسالة {رقم الهاتف} أو إرسال رسالة.
- سيتم فتح محادثة فارغة مع المسؤول. اضغط أو انقر فوق رقم الهاتف في الأعلى.
كيفية حظر مسؤول رقمه محفوظ على هاتفك
على أندرويد
- انتقل إلى WhatsApp وانقر على المزيد من الخيارات.
- ثم توجه إلى الإعدادات والحساب.
- ستجد هنا الخصوصية وتتوجه إلى جهات الاتصال المحظورة.
- اضغط على علامة "+".
- اضغط على اسم المسؤول من قائمة جهات الاتصال.
- انتقل إلى WhatsApp وانقر على الإعدادات
- اضغط على الخصوصية ثم المحظورة.
- اضغط على إضافة جديد.
- اضغط على اسم المسؤول من قائمة جهات الاتصال.
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