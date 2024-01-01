شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة حظر المشرفين على مجموعات واتساب المزعجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى كثير من الأحيان يجد المستخدم نفسه فى مجموعات واتساب مزعجة، لكن هناك حيلة تتيح للمستخدمين حظر مسؤول المجموعة دون مغادرة المجموعة، وعلى الرغم من أنه لا يمكنك عزلهم مباشرة كمسؤولين، إلا أنه يمكنك حظرهم بشكل فعال كمستخدمين، مما يحد من قدرتهم على التعامل معك مباشرة، ومن المعروف أن حظر مجموعة غير ممكن فى الوقت الحالي، ومع ذلك، يمكنك الخروج من المجموعة وحظر مسؤول المجموعة.

يمكنك أيضًا تحديد من يمكنه إضافتك إلى المجموعات عن طريق تغيير إعدادات خصوصية مجموعتك، لكن هذا موضوع ليوم آخر، وفيما يلي نخبرك هنا بخطوات حظر مسؤولي المجموعة وهناك طريقتان للقيام بذلك.

كيفية حظر مسؤول رقمه غير محفوظ على هاتفك قد تكون جزءًا من مجموعات WhatsApp التي تضم مسؤولين غير موجودين في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك أو في أي دفتر عناوين، إذا كنت تريد حظرهم، فاتبع الخطوات التالية:

- افتح دردشة مجموعة واتساب، ثم المس أو انقر فوق موضوع المجموعة.

- المس أو انقر فوق رقم هاتف المسؤول الذي تريد حظره.

- إذا طُلب منك ذلك، المس أو انقر فوق رسالة {رقم الهاتف} أو إرسال رسالة.

- سيتم فتح محادثة فارغة مع المسؤول. اضغط أو انقر فوق رقم الهاتف في الأعلى.



كيفية حظر مسؤول رقمه محفوظ على هاتفك

على أندرويد - المس أو انقر فوق حظر > حظر.كيفية حظر مسؤول رقمه محفوظ على هاتفكعلى أندرويد - انتقل إلى WhatsApp وانقر على المزيد من الخيارات.

- ثم توجه إلى الإعدادات والحساب.

- ستجد هنا الخصوصية وتتوجه إلى جهات الاتصال المحظورة.

- اضغط على علامة "+".

- اضغط على اسم المسؤول من قائمة جهات الاتصال.

على اي فون - انتقل إلى WhatsApp وانقر على الإعدادات

- اضغط على الخصوصية ثم المحظورة.

- اضغط على إضافة جديد.

- اضغط على اسم المسؤول من قائمة جهات الاتصال.