شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تنجح في إطلاق قمر صناعي يدرس الثقوب السوداء والأجرام السماوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وكالة ISRO الهندية اليوم الاثنين أول قمر صناعي لقياس استقطاب الأشعة السينية بنجاح والذي من شأنه أن يقدم العديد من الأفكار حول الأجرام السماوية مثل الثقوب السوداء، وفقاً لموقع gadgets360.

قامت مركبة إطلاق الأقمار الصناعية القطبية (PSLV) الموثوقة التابعة لـ ISRO في مهمتها C58، بوضع القمر الصناعي الأساسي لقياس استقطاب الأشعة السينية XPoSat في مدار أرضي منخفض بطول 650 كم كما هو مقصود بعد الانطلاق من منصة الإطلاق الأولى في سريهاريكوتا.

ومع انتهاء العد التنازلي الذي دام 25 ساعة، انطلق الصاروخ الذي يبلغ طوله 44.4 مترًا، ويهدف القمر الصناعي لقياس استقطاب الأشعة السينية (XPoSat) إلى دراسة استقطاب مصادر الأشعة السينية المكثفة في الفضاء.

وفقًا لـ ISRO، فهو أول قمر صناعي علمي مخصص من وكالة الفضاء لإجراء أبحاث في قياسات الاستقطاب الفضائية لانبعاث الأشعة السينية من المصادر السماوية.

يعد استقطاب الأشعة السينية بمثابة أداة تشخيصية حاسمة لفحص آلية الإشعاع وهندسة المصادر السماوية.

ستطلق ISRO أيضًا قمرًا صناعيًا مشتركًا متطورًا مع NASA - NISAR - في الربع الأول من عام 2024، وتم بناؤه بتكلفة 1.5 مليار دولار.

ستكون البيانات الصادرة عن NISAR مناسبة للغاية لدراسة النظم البيئية الأرضية، وتشوه الأرض الصلبة، والغلاف الجليدي الجبلي والقطبي، والجليد البحري، والمحيطات الساحلية على نطاق إقليمي إلى عالمي.