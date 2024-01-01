تكنولوجيا: عرض سيارة السيدان الكهربائية Xiaomi SU7 في متاجر شاومي بعد إطلاقها في الصين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد أصبحت سيارة السيدان الكهربائية Xiaomi SU7 متاحة الآن في المتاجر في الصين. ويأتي هذا في أعقاب الإطلاق الرسمي للسيارة الكهربائية في 28 ديسمبر.

تم تجهيز سيارة Xiaomi SU7 بمحرك كهربائي بقدرة 495 كيلوواط وبطارية CATL Qilin بقوة 101 كيلوواط في الساعة، مما يوفر نطاقًا يصل إلى 800 كيلومتر.

ووصلت السيارة إلى متجر شاومي الأول بعد أقل من 24 ساعة من الكشف الرسمي عنها. ومن المقرر أن يتم الإنتاج الضخم للسيارة في النصف الأول من عام 2024، بينما ستتم عمليات التسليم في غضون بضعة أشهر.

سيتم تجميع سيارة SU7 في BAIC ولكنها ستحمل لقب شاومي. وتم رصد سيارة السيدان الكهربائية Xiaomi SU7 لأول مرة في متجر شاومي في المقر الرئيسي للشركة في بكين.

سيتم أيضًا عرض السيارة في متاجر شاومي الرئيسية الأخرى في جميع أنحاء الصين كمقدمة لمبيعاتها النهائية في الصين.

وستصل سيارة Xiaomi SU7 أولاً كسيارة عرض في متاجر شاومي قبل طرحها في السوق. ومن المتوقع أن تصل سيارات العرض الأولى بحلول الربع الأول من عام 2024 عبر متاجر شاومي.

ستكون Xiaomi SU7 متاحة بثلاثة ألوان مختلفة؛ الازرق والاخضر والرمادي.

وسيحل نظام HyperOS الذي طورته شركة شاومي محل البنية الحالية لجميع أجهزة شاومي، بما في ذلك سيارة SU7. وسيؤدي هذا إلى دمج جميع أجهزة شاومي بشكل كامل في نظامها البيئي من أجل اتصال سلس وتجربة رقمية رائعة.

لا توجد تفاصيل حتى الآن حول سعر سيارة Xiaomi SU7، لكن بعض التوقعات تشير إلى ان سعرها قد يصل إلى 300 ألف يوان (42306 دولارًا).

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