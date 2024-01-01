تكنولوجيا: الإصدار التالي من Razr+ قد يحصل على تحديث للمعالج مع تصميم جديد وقدرات الذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في هذا العام الجديد، ستستفيد هواتف موتورولا من قوة المعالجة اللازمة للتعامل مع المهام المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. هذا ما قاله تشين جين، رئيس الأجهزة المحمولة في شركة Lenovo China، والذي كتب هذا على منصة التواصل الاجتماعي Weibo الصينية.

وإذا كانت مجموعة الهواتف الذكية 2024 من موتورولا مزودة بمعالج قوي بما يكفي للتعامل مع المهام المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، فقد يشير ذلك إلى أن هاتف 2024 Razr Plus سيتم تشغيله بواسطة معالج التطبيقات Snapdragon 8 Gen 3.

وإلى جانب تحديث المعالج، من المتوقع أن يتلقى Razr Plus (2024) إصلاحًا شاملاً في التصميم. يأتي ذلك في أعقاب تغييرات العام الماضي على الجهاز القابل للطي والذي تضمن شاشة خارجية أكبر بحجم 3.6 بوصة على Razr Plus (2023) والتي تغطي اللوحة الخلفية بأكملها عند طيها.

تعد الشاشة الخارجية مفيدة جدًا لدرجة أنه يمكنك على الأرجح إبقاء الهاتف مطويًا وإغلاقه طوال اليوم، واستخدام الشاشة الخارجية فقط، والاستمتاع بتجربة ممتعة مع الجهاز.

يتم تشغيل Razr Plus (2023) الحالي بواسطة Snapdragon 8+ Gen 1. ولكن إذا كان الإصدار التالي من Razr Plus سيكون قادرًا على التعامل مع جميع مهام الذكاء الاصطناعي التي يتم إلقاؤها عليه دون بذل أي جهد، فيجب ان يتم تزويده بمعالج تطبيقات أكثر قدرة (AP) مثل Snapdragon 8 Gen 3.

نتوقع أن تحتفظ موتورولا بالكثير من المواصفات الحالية لجهاز Razr Plus (2024) العام المقبل، بما في ذلك شاشة OLED البلاستيكية الداخلية مقاس 6.9 بوصة والتي تتميز بدقة 1080 × 2640 FHD+ ومعدل تحديث 165 هرتز.

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