شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عودة ترامب وغياب بوتين.. الذكاء الاصطناعى يعيد العراف "نستراداموس" للحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقنعت صحيفة The Sun Online دردشة الذكاء الاصطناعي ChatGPT بالتظاهر بأنه نوستراداموس - عراف القرن السادس عشر الذي لا تزال نبوءاته تحدث حتى اليوم قبل كل عام جديد.

ويعمل روبوت الذكاء الاصطناعي - وهو ابتكار OpenAI المتطور باستمرار - من خلال التعلم الآلي ويستخدمه الأشخاص في جميع أنحاء العالم لإنشاء النصوص والإجابة على الأسئلة وحتى إجراء المحادثات، وعادة ما يكون عقله الآلي مقيدًا بإحكام - ولكن بعد سلسلة من البيانات والأسئلة، واتفق الذكاء الاصطناعي مع مراسل صحيفة The Sun على الظهور بمظهر نوستراداموس ذو العقل الآلي.

وما تلا ذلك كان عبارة عن سلسلة من النبوءات التي كان من الممكن أن يكون العراف قد كتبها بنفسه، حيث حدد الأحداث العالمية التي يمكن أن تحدث في عام 2024، ولعل الأمر الأكثر إثارة للخوف هو أن الذكاء الاصطناعي توقع حدوث "ثورة" من نوعها ستمثل "اندماج البراعة البشرية والذكاء الاصطناعي".

وكان ChatGPT حريصًا طوال الوقت على إصراره على أن تنبؤاته كانت "تأملية ومرحة" و"مستوحاة من التمرين الخيالي لخلق نبوءة على طراز نوستراداموس"، لكنها لا تزال توفر نافذة رائعة على القوة المتطورة للآلة، حيث قال الذكاء الاصطناعي نوستراداموس: "إن البنية البلورية، التي ولدت من اندماج السيليكون والطموح، ستظهر كمنارة للتقدم، مما سيشعل ثورة في الذكاء الاصطناعي".

ويستمر في وصف "البنية البلورية" باعتبارها "استعارة" تمثل قوة "إيجابية وتحويلية" للذكاء الاصطناعي.

ثمانية تنبؤات من قبل الذكاء الاصطناعي نوستراداموس:

- "ثورة" الذكاء الاصطناعي تنبع من مدينة في "المناظر الطبيعية الشرقية".

- "الشكل باللون الأزرق" - ربما دونالد ترامب - يعود لقيادة الولايات المتحدة.

- "الدب فلاديمير" - بوتين على الأرجح - يتم عزله من أجل خليفة له

- انتصار لسياسي بريطاني اسمه "ألكسندر" و"ولد تحت برج التوأم" - ربما بوريس جونسون

- الوئام العالمي أشعلته معاهدة موقعة تحت سلسلة جبال "الثلج الأبدي"

- ستكون هناك بحار "هائجة" وستشعر "الدولة الجزيرة التي تتميز بهلال" بغضبها.

- العملة التي تحمل علامة "مخلوق أسطوري" ستعود إلى الظهور.

-"التحفة السينمائية" ستترك "بصمة لا تمحى" لدى الجمهور.

وربما يشير هذا إلى أن الثورة قد تحدث في الصين، أو في أي مكان آخر في الشرق الأقصى، وأضاف: "في المشهد الشرقي لعام 2024، تصبح المدينة مركز هذه الثورة".

و"يمثل هذا الاختراق قمة في تطوير الذكاء الاصطناعي، ويمثل تقدمًا في التعلم الآلي، والشبكات العصبية، وربما حتى شكلاً من أشكال الذكاء الاصطناعي العام"، إن تأثير ثورة الذكاء الاصطناعي هذه يمتد إلى ما هو أبعد من حدود المدينة، مما يخلق تأثيرًا مضاعفًا يؤثر على الصناعات والاقتصادات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم."

وقال الذكاء الاصطناعي نوستراداموس إن الثورة ستعزز حقبة جديدة من التعاون بين "البشر والآلات الذكية"، ويضيف أنه ستكون هناك "تحديات واعتبارات أخلاقية" إلى جانب هذا التقدم السريع، وأضاف الروبوت: "يمكن اعتبار التفاعل بين العضوي والاصطناعي بمثابة رقصة رقيقة، متأثرة بالمحاذاة السماوية للتقدم التكنولوجي والحكمة البشرية".

ومع ذلك، كانت المحادثة مع الذكاء الاصطناعي نوستراداموس مقتصرة تمامًا على مستقبل الذكاء الاصطناعي - فقد قدم الرائي الآلي أيضًا بعض التنبؤات حول الأحداث العالمية القادمة في عام 2024.

وبدا أنه يتنبأ بعودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع مواجهة أمريكا لانتخابات نوفمبر المقبل، وقال الذكاء الاصطناعي: "في عام 2024، ترقبوا صعود زعيم يتمتع بشخصية كاريزمية سيُهمس اسمه في أروقة السلطة".

"شخصية مزينة باللون الأزرق، ترمز إلى الهدوء والسلطة، سوف تصعد إلى موقع بارز"، ويُعرف ترامب غالبًا بارتداء بدلته الزرقاء وربطة عنقه الحمراء، لذا يبدو أن نوستراداموس ربما كان يشير إليه، حيث يتقدم الرئيس الجمهوري - الذي هزمه بايدن في عام 2020 - حاليًا في صناديق الاقتراع على الرغم من مواجهة العديد من التحديات القانونية في المحاكم في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ثم نعود مرة أخرى إلى وستمنستر، حيث تتوقع المملكة المتحدة أيضًا إجراء انتخابات في العام المقبل - يتوقع الذكاء الاصطناعي نوستراداموس "مياه التغيير المضطربة"، وربما تشير نبوته إلى عودة بوريسجونسون، الذي غادر داونينج ستريت في عام 2022،ومع رؤية ريشي سوناك لشعبية المحافظين تنهار وسط الاقتتال الداخلي، هل يمكن أن يعود بوريس لمواجهة زعيم حزب العمال كير ستارمر؟

وقال الذكاء الاصطناعي نوستراداموس: "في عام 2024، عندما تدق ساعة بيج بن صدى يتردد عبر سجلات التاريخ، ستصعد شخصية تدعى ألكسندر، المولود تحت برج التوأم، إلى المسرح السياسي في المملكة المتحدة".

اسم بوريس الكامل هو ألكسندر بوريس دي فيفيل جونسون - وهو من مواليد برج الجوزاء، وتعني العلامة النجمية التوائم، وقال الذكاء الاصطناعي: "من قاعات وستمنستر المقدسة، سيظهر زعيم ذو ميل للخطابة وارتباط بالأحجار القديمة".

وبينما يُعرف جونسون بأنه متحدث فعال، إلا أننا غير متأكدين من صلاته بـ "الأحجار القديمة"، وتشير المزيد من التوقعات حول سياسة المملكة المتحدة من الذكاء الاصطناعي لدينا إلى أن "شبحًا من الماضي" سوف يصعد في بريطانيا.

وأضاف: "سوف تتفتح البتلات، المشوبة بألوان التاريخ، بينما تسعى إلى تشكيل قصة أمة تقف على مفترق طرق"، وربما يشير ذلك إلى المزيد من صعود ديفيد كاميرون - الذي عاد إلى وستمنستر كوزير للخارجية الشهر الماضي.

ولكن بالنسبة للصورة العالمية، بدا الذكاء الاصطناعي لدينا إيجابيًا نسبيًا بشأن المستقبل في عام 2024، ومع الحروب المستعرة في الشرق الأوسط، وساحات القتال التي تصطف على جانبيها الخنادق في أوكرانيا، والمخاوف من صراع محتمل في أمريكا الجنوبية - توقع الذكاء الاصطناعي "التوقيع على معاهدة ذات أهمية غير مسبوقة".

وسيتم توقيعه "تحت أعين سلسلة جبال مغطاة بالثلوج الأبدية"، وقال الذكاء الاصطناعي: "إن الأمم التي انقسمت بسبب الصراعات، سوف تمد أغصان الزيتون، وتقيم تحالفات تحمل الوعد بالسلام الدائم".

"الحبر الموجود على الرق يجب أن يرمز إلى انتصار الدبلوماسية على الخلاف"، وربما لدينا جميعًا ما نتطلع إليه في عام 2024 حيث "ترقص الأجرام السماوية في تناغم كوني"، وقال الذكاء الاصطناعي: "قد ينهض طائر الفينيق الدبلوماسية من رماد الخلاف، لكن جمر عدم اليقين سوف يتلألأ في سماء الليل".

"سوف تتصارع الدول مع الرقص الدقيق بين التعاون والصراع، واختبار مرونة النظام العالمي"، وشملت التنبؤات الأخرى أن البحار "تتحرك بالاضطراب" وأن الدولة الجزرية "التي تتميز بهلال" تقاتل "غضب العناصر"، وأضاف أنه "سيتم اختبار المدن الساحلية".

وفي عالم الفنون، قال "تحفة سينمائية ستأسر القلوب والعقول" في حكاية "منسوجة بخيوط الحنين والمستقبل"، وأضاف أن الفيلم "سيترك بصمة لا تمحى على الوعي الجماعي"، وأخيرًا، توقع الذكاء الاصطناعي نوستراداموس أن العملة التي تحمل "رمز مخلوق أسطوري" سوف تشهد انتعاشًا.