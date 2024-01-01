تكنولوجيا: ‏LG تقدم أحدث شاشات 4K لها بحجم 32 بوصة في حدث #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستعرض LG سلسلة جديدة من شاشات الحواسب/التلفزيونات الهجينة بحجم 32 بوصة ودقة 4K والتي تسمى“MyView”، وذلك خلال حدث CES هذا العام.

وأعلنت الشركة أنها ستأتي بمجموعة متنوعة من الألوان، بما في ذلك الأبيض الجوهري والبيج الفاتح والوردي والأخضر. وسيتم تقديمها في ثلاثة أنواع مختلفة بإصدارين بأسعار مختلقة؛ 599.99 دولار و499.99 دولار، وتقول LG إنها ستعلن عن توفرها في الولايات المتحدة “في وقت لاحق”.

تتشابه المواصفات ولغة التصميم مع شاشات Samsung M8. كلاهما يأتيان بألوان متعددة ويتمتعان بنفحة من تصميم iMac الحديث، على الرغم من وجود حوامل أكثر قابلية للتعديل. كما ان كلاهما يدعمان تعديلات الارتفاع والإمالة والدوران.

يمكن استخدام كل منها كجهاز تلفاز ذكي مع جهاز التحكم عن بعد المتضمن وستحتوي جميع شاشات MyView الجديدة على اتصال Wi-Fi وBluetooth ومكبرين صوت مدمجين ومنفذي HDMI مزدوجين.

ومع ذلك، ستكون هناك بعض الاختلافات الرئيسية التي قد تجعل شاشة LG الجديدة أفضل. فمن المحتمل أن تبدو شاشة IPS الخاصة بها أفضل بزاوية من تقنية VA في شاشات سامسونج، كما أن منافذ USB-C الثلاثة المزودة بشحن USB-C بقدرة 90 واط تتفوق على منفذ USB-C الفردي الخاص بـ M8 مع أقصى إخراج يبلغ 65 واط.

ستعمل شاشات MyView من LG على تشغيل نظام webOS، مما يمنحها ميزة رائعة على الشاشات الأخرى الأكثر عادية. ووفقًا لإعلان LG، يجب أن تكون الشاشات قادرة على العمل مثل Chromebook، باستخدام الخدمات السحابية مثل Microsoft 365 أو Google Workspace دون ربطها بجهاز آخر.

عند الحديث عن السعر، يقول البيان الصحفي لشركة LG أن إصدار 32SR85U الذي يبلغ سعره 599.99 دولارًا سيأتي مزودًا بثلاثة منافذ USB-C مع خرج طاقة USB-C بقدرة 90 واط وسيأتي مزودًا بكاميرا ويب قابلة للفصل.

وتشير صفحة المنتج الخاصة بجهاز 32SR85U أيضًا إلى توافق HomeKit، والذي يعني عادةً بالنسبة لأجهزة التلفاز الذكية أنه يمكنك مطالبة Siri بتبديل المدخلات أو تشغيله وإيقاف تشغيله.

أما النوعان الآخران فيأتيان بسعر 499.99 دولارًا. لا يزال إصدار 32SR83U يحتوي على ثلاثة منافذ USB-C و 400 نتس في المتر المربع من سطوع الشاشة، لكنه يخرج 65 واط فقط عبر USB-C ولن يأتي مع كاميرا الويب.

ويبدو أن إصدار 32SR70U لا يدعم كاميرا الويب القابلة للفصل على الإطلاق، فهو يضيء عند 350 نتس فقط، ويحتوي على منفذ USB-C واحد للشحن بقدرة 45 واط، ويستبدل المنفذين الآخرين بمنافذ USB 2.0 (من المفترض USB-A).

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