تكنولوجيا: تعطل تطبيق سبوتيفاي لنظام أندرويد وتعذر فتحه بعد التحديث التجريبي الأخير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إذا كان تطبيق سبوتيفاي الخاص بك يتعطل باستمرار على نظام أندرويد مؤخرًا، فأنت لست وحدك. فقد تسبب التحديث التجريبي الأخير لسبوتيفاي على اندرويد في تعطل التطبيق قبل أن يتم فتحه بالكامل.

في اليومين الماضيين، أصدرت شركة سبوتيفاي تحديثًا لتطبيق أندرويد الخاص بها مما تسبب في عدم تشغيل التطبيق تمامًا. تترك هذه المشكلة التطبيق غير قادر على الفتح، حيث يتعطل خلال ثانية أو ثانيتين من محاولة فتحه لأول مرة.

وعلى عكس المرة الأخيرة التي حدثت فيها مشكلة تعطل في التطبيق أيضًا، لم يتم ترك الأمور وظيفية في توصيل الخدمات مثل Android Auto.

ومع ذلك، يبدو أن المشكلة تقتصر فقط على آخر تحديث تجريبي لسبوتيفاي لنظام أندرويد، الإصدار 8.9.2.169.

فقد ظهرت المشكلة لأول مرة يوم السبت 30 ديسمبر، ولا تزال مستمرة حتى اليوم دون أي علامة على وجود تحديث لإصلاحها.

ويؤكد المستخدمون على منصة X نفس الشيء، وأن خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها مثل إلغاء التثبيت وإعادة التثبيت لا تعمل، من الناحية النظرية، يجب أن يعمل التحميل الجانبي لإصدار أقدم من تطبيق سبوتيفاي.

ولكن المسار الأكثر أمانًا سيكون ترك برنامج سبوتيفاي التجريبي في متجر Play، قم بإلغاء تثبيت التطبيق، ثم أعد تثبيته باستخدام الإصدار الثابت.

ومع ذلك، فمن الجدير بالذكر أن أي عملية إلغاء للتثبيت ستعني أن أي محتوى تم تنزيله للاستخدام دون اتصال بالإنترنت سيتم حذفه أيضًا.

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