تكنولوجيا: مايكروسوفت تستعد لتطوير إصدارها الخاص من أجهزة الألعاب المحمولة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت براءة إختراع لشركة مايكروسوفت عن خطط عملاق البرمجيات لتطوير جهاز ألعاب محمول يأتي بتصميم يحاكي جهاز Switch.

تتجه العديد من الشركات المطورة لأجهزة الألعاب لتطوير أجهزة ألعاب بتصميم محمول على غرار Switch، وتؤكد أحدث التسريبات المصورة لبراءة إختراع سجلت من مايكروسوفت على تطوير عملاق البرمجيات لجهاز ألعاب محمول مع اثنان من وحدات التحكم الجانبية القابلة للفصل عن الشاشة بتصميم يحاكي Joy-Con.

ويكشف مخطط براءة الإختراع الذي سجل من مايكروسوفت عن تصميم محمول لوحدة تحكم في الألعاب يتضمن اثنان من الأجزاء، مع وحدات تحكم بتصميم غير تقليدي يتضمن آلية للإمساك بالجهاز بكفاءة أعلى.

ومن المقرر أن يدعم الجهاز إستخدمات متنوعة تتخطى التصميم المميز للهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية التي تدعم تشغيل الألعاب، ومن المتوقع أن يتكامل تصميم الجهاز مع الهواتف القابلة للطي.

أيضاً من المتوقع أن يدعم جهاز ألعاب Microsoft الإتصال عبر البلوتوث، إلا أن هذا الإصدار مازال بين العديد من ملفات براءات الإختراع المقدمة من مايكروسوفت سنوياً، لذا نترقب تفاصيل أكثر حول خطط مايكروسوفت لإصدارها الخاص من أجهزة الألعاب المحمول.

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