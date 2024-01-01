شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في Google Pixel 8 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت جوجل هواتف بكسل الذكية الأكثر تطورًا – بكسل 8 برو وبكسل 8 – هذا العام، مع الهواتف، وخاصة هاتف بكسل 8 برو الأغلى ثمنًا، بذلت الشركة قصارى جهدها لتحقيق أقصى استفادة من ميزات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي عبر الهاتف الذكي.

وبصرف النظر عن كونه قوة ذكاء اصطناعي بحجم الجيب، فهو مليء أيضًا بميزات ممتازة ترفع لعبة التصوير الفوتوغرافي إلى مستوى جديد تمامًا.

يتم تشغيل هاتف جوجل بكسل 8 برو بواسطة مجموعة شرائح Google Tensor G3 التي تتحمل كل إمكانات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المتقدمة.

يمكنك أيضًا قراءة مراجعة Google Pixel 8 Pro. فيما يلي أهم ست ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تميز هاتف Pixel 8 Pro:

المحرر السحري

يتيح هذا الإصدار القوي من Magic Eraser للمستخدمين تحريك الكائنات وتغيير لون السماء والبحر وإضافة السحب وحتى تطبيق تأثيرات منمقة رائعة لتحسين الصورة دون الحاجة إلى أدوات متقدمة مثل Photoshop.

ممحاة الصوت السحرية

تحدد هذه الميزة الضوضاء الخلفية في مقاطع الفيديو، مما يسمح للمستخدمين بإزالة الأصوات غير المرغوب فيها بتمريرة سريعة. إنها أداة مفيدة لتلك المواقف التي تحجب فيها الرياح الصوت أثناء التعليق.

أفضل اتخاذ

تعمل هذه الميزة على تغيير وجه الشخص في صورة جماعية عن طريق تحديد خيار متاح من التعبيرات التي تم إنشاؤها من صور أخرى.

مسجل مع تلخيص

يقدم تطبيق Recorder، الحصري لهواتف Pixel، واحدة من أفضل تجارب التسجيل والنسخ بين أي تطبيق مسجل صوت على متجر Google Play. يستخدم Pixel 8 وPixel 8 Pro Tensor G3 لملخصات التسجيلات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في نقاط مختصرة.

تعزيز الفيديو

وعندما يقوم المستخدمون بتسجيل مقطع فيديو، يقوم الهاتف بتخزينه كملف فيديو مؤقت، يستخدم Video Boost هذا الملف لإنشاء فيديو معزز.

ويمكن للمستخدمين حفظ مقطع فيديو على السحابة وستستخدم جوجل أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين الفيديو عن طريق تصحيحات الألوان والتباين والسطوع وما إلى ذلك وحفظه مرة أخرى على هواتف المستخدمين.

الرد الذكي في Gboard

بدأ Pixel 8 Pro في الحصول على Gemini Nano LLM الذي يعمل على تشغيل الرد الذكي في Gboard كمعاينة للمطورين.

يوفر لك نموذج الذكاء الاصطناعي الموجود على الجهاز الوقت من خلال اقتراح استجابات عالية الجودة مع الوعي بالمحادثة.