تكنولوجيا: هاتف Redmi Note 13 ينطلق قريباً للأسواق العالمية بسعر يبدأ من 250 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شاومي مؤتمر في 4 من يناير لإطلاق سلسلة هواتف Redmi Note 13 في الأسواق العالمية، ولقد كشفت أحدث التفاصيل عن سعر النموذج الرئيسي من هاتف Note 13 الذي ينطلق بسعر 250 دولار.

أعلنت شاومي مؤخراً عن دفع نظام HyperOS في عدد 100 من أجهزة الشركة المميزة بواجهة MIUI في 2024 والتي تتضمن سلسلة Redmi Note 13.

ولقد كشفت التسريبات السابقة عن خطط شاومي لدفع هاتف Redmi Note 13 Pro في السوق الأوروبي بسعر 500 دولار، بينما يأتي هاتف Redmi Note 13 Pro Plus بسعر 550 دولار.

والآن توضح أحدث التسريبات سعر الإصدار الرئيسي من السلسلة Redmi Note 13، والذي يأتي للأسواق العالمية بعدد من النماذج على أن يتميز النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، والذي ينطلق للأسواق العالمية بسعر 250 دولار.

ولقد انطلق هاتف Redmi Note 13 في السوق الصيني بألوان الذهبي، والأبيض، إلى جانب اللون الأسود، كما يتوفر الهاتف بثلاثة نماذج بين إختيارات في الذاكرة العشوائية 6 أو 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

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