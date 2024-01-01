شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية مشاركة الموقع المباشر باستخدام خرائط جوجل.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تساعدك خرائط جوجل، وهو تطبيق تنقل واسع الانتشار، فى العثور على طريقك فحسب، بل تتيح لك أيضًا مشاركة موقعك المباشر مع الأصدقاء أو العائلة أو الزملاء.

سواء كنت تجتمع مع شخص ما، أو تنسق خطط السفر، أو ببساطة تخبر أحباءك أنك آمن، فإن مشاركة موقعك المباشر على خرائط جوجل تعد عملية واضحة. فيما يلي دليل عام حول كيفية مشاركة موقعك المباشر باستخدام خرائط جوجل: افتح خرائط جوجل

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