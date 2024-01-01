شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات: دخول وثيقة خدمات مراكز البيانات حيز التنفيذ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية اليوم، عن دخول وثيقة تنظيمات تقديم خدمات مراكز البيانات حيز التنفيذ بتاريخ 01/ 01/ 2024.

وأشارت إلى البدء في تطبيقها على جميع مقدمي خدمات مراكز البيانات في المملكة.

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خدمات مراكز البيانات

وذكرت أن التنظيمات ستسهم في رفع جودة الخدمات وحماية المستخدمين وتشجيع الاستثمار في خدمات مراكز البيانات.

هذا بالإضافة إلى تنفيذ الخطط والبرامج لتنمية الاستثمارات في قطاع مراكز البيانات لتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي في المنطقة.

وأكدت على جميع مقدمي خدمات مراكز البيانات بأهمية الاطلاع على الوثيقة من خلال الرابط والتسجيل في موقع الهيئة على هذا الرابط.

خدمات الاتصالات والحوسبة السحابية

كانت طرحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، تنظيمات الإسناد لمقدمي خدمات الاتصالات والحوسبة السحابية، والتي تتضمن 8 اشتراطات ومتطلبات لمقدم الخدمة، إذ لا يتم الإسناد إلا بموجب عقد.

وتهدف التنظيمات إلى تعزيز المنافسة العادلة وحماية حقوق المستخدمين، وضمان جودة الخدمات المقدمة.