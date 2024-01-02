شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب: طرازات iPhone 16 Pro ستحصل على شاشات أكبر من الموديلات السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تحل سلسلة iPhone 16 محل إصدارات iPhone 15 التي تم إطلاقها في سبتمبر 2023، وتضمنت السلسلة أربعة نماذج – iPhone 15 الأساسي، وiPhone 15 Plus، وiPhone 15 Pro، وiPhone 15 Pro Max.

وكشفت تسريبات حديثة أن السلسلة المقبلة ستتميز بشاشات أكبر، إلى جانب المواصفات المحسنة الأخرى، وتم اقتراح الأبعاد الكاملة لطرازي iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max في وقت سابق، ويؤكد تقرير جديد أنه من المتوقع أن تحتوي طرازات iPhone 16 Pro على شاشات أكبر من الموديلات السابقة، وفقاً لموقع gadgets360.

يشير تقرير إلى أن طراز iPhone 16 Pro‌‌ المزعوم من المرجح أن يحتوي على شاشة مقاس 6.27 بوصة (159.31 ملم)، في حين من المرجح أن يحصل ‌‌iPhone 16 Pro‌‌ Max على لوحة مقاس 6.85 بوصة (174.06 ملم)، وهذا أكبر من الشاشتين مقاس 6.1 بوصة و6.7 بوصة لجهاز iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، على التوالي.

يذكر التقرير أن طراز iPhone 16 Pro قد يبلغ حجمه 149.6 ملم × 71.45 ملم × 8.25 ملم ويزن 194 جرامًا، يبلغ حجم طراز iPhone 15 Pro الأقدم 146.6 ملم × 70.6 ملم × 8.25 ملم ويزن 187 جرامًا، من ناحية أخرى، يبلغ قياس هاتف iPhone 16 Pro Max ملم 163 × 77.58 ملم × 8.25 ملم ويقال إنه يزن 225 جرامًا، بينما يزن جهاز iPhone 15 Pro Max السابق 221 جرامًا ويبلغ قياسه 159.9 ملم × 76.7 ملم × 8.25 ملم، في السابق، اقترحت ملفات CAD المسربة لجهاز iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max بالإضافة إلى محلل DSCC Ross Young أيضًا شاشات أكبر.

وأشار تقرير سابق أيضًا إلى أن طراز iPhone 16 Pro Max قد يتم إطلاقه بعلامة تجارية "Urtla" لأول مرة في تاريخ التشكيلة، وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يتم تجهيز iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max بعدسات تليفوتوغرافي رباعية المنشور، مماثلة لتلك الموجودة في iPhone 15 Pro Max.