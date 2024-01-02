شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة أجهزة طبية تنفق أكثر من 100 مليون دولار لمحاربة أبل.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت ساعة Apple Watch إلى الأسواق مرة أخرى، بعد نزاع Apple بشأن براءات الاختراع مع شركة الأجهزة الطبية Masimo الذى لم ينته بعد.

وفى مقابلة جديدة مع صحيفة وول ستريت جورنال، شرح جو كياني، الرئيس التنفيذي لشركة Masimo، بشكل متعمق سبب تصميمه على محاربة شركة Apple حتى النهاية: "لا أحد يقف فى وجههم، إذا تمكنت من القيام بذلك، فقد يغير ذلك شركة Apple نحو الأفضل"، وفقاً لموقع 9to5mac.

فى المقابلة، قال كياني إن شركة ماسيمو أنفقت حوالى 100 مليون دولار فى محاربة شركة آبل حتى الآن، وهى المعركة التى بدأت فى يناير 2020، وكما تشير وول ستريت جورنال، بلغ إجمالى أرباح ماسيمو لعام 2022 حوالى 144 مليون دولار.

قبل مواجهة شركة أبل، حذره موظفو شركة ماسيمو وأصدقاء كيانى من مخاطر المضى قدمًا، وقال كيانى: "كان الناس يقولون لى إننى مجنون ولا أستطيع أن أعارض شركة أبل، لديهم موارد غير محدودة".

على الرغم من أن معارك Masimo مع شركة أبل من المحتمل أن تنتهى بعد سنوات، إلا أن الشركة نجحت فى الفوز بقضايا مماثلة فى الماضى.

في عام 2006، انتصر كياني في نزاع بشأن براءة اختراع استمر سبع سنوات مع شركة نيلكور، وهي الشركة التى كانت في ذلك الوقت المزود المهيمن لجهاز منافس لقياس التأكسج النبضي، وفي عام 2016، تغلب على شركة Royal Philips فى قضية أخرى تتعلق بانتهاك براءات الاختراع.

وكجزء من تسوية نيلكور في عام 2006، تلقت شركة ماسيمو ما يقرب من 800 مليون دولار كتعويضات وعائدات، وفي تسوية شركة Royal Philips في عام 2016، دفعت الشركة لشركة Masimo مبلغ 300 مليون دولار ووافقت على صفقة ترخيص أنتجت "أكثر من مليار دولار لشركة Masimo.

يقول كياني إن شركة آبل لم تشارك بعد في "مناقشات جدية حول التسوية" مع شركة ماسيمو، وفي مقابلات سابقة، قال كياني إن شركة ماسيمو منفتحة على التسوية مع شركة آبل، لكن "رقصة التانغو تحتاج إلى شخصين".

ويختتم كياني قائلاً: "أشعر أنني يجب أن أفعل هذا، إذا تمكنت من تغيير أقوى شركة في العالم من الاستمرار في التصرف بشكل سيئ، فسيكون لذلك تأثير أكبر على العالم من أي شيء آخر أفعله".