شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone 14 Pro Max وiPhone 7 Plus والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تم إطلاق سلسلة iPhone 14 في شهر سبتمبر من العام الماضي في حدث "Far Out" في كوبرتينو، وهناك 4 طرازات في السلسلة تشمل - iPhone 14 وiPhone 14 Plus وiPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، وباستثناء iPhone 14 Plus.
وكان قد تم طرح iPhone 7 Plus قبل بضع سنوات، حيث يتميز بالعديد من الألوان الجديدة وقتها، وهناك بعض الاختلافات وفيما يلي نعرض أبرز هذه الاختلافات:iPhone 14 Pro Max
البطارية: li-ion 4323 ميلي أمبير.
الكاميرا الخلفية: كاميرا أساسية 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.8.
كاميرا 12 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.2.
الكاميرا الأمامية: كاميرا بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.9.
مقاس الشاشة: 6.7 inches, 110.2 cm2.
دقة الشاشة: 1290 × 2796 بيكسل
المعالج: Apple a15 Bionic 5 nm
شرائح الاتصال: شريحتين من نوع Nano-sim) وesim )
أو (dual esim – international).iPhone 7 Plus
الشاشة 5.5 بوصة.
نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.
دقة الشاشة: بدقة 1920× 1080 بيكسل.
المعالج: معالج Apple A10 Fusion.
المساحة: 256GB.
البطارية: بقوة 2900 mAh.
الكاميرا الخلفية: كاميرا 12 ميجابكسل.
الكاميرا الأمامية: 7 ميجابكسل.
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