شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone 14 Pro Max وiPhone 7 Plus والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إطلاق سلسلة iPhone 14 في شهر سبتمبر من العام الماضي في حدث "Far Out" في كوبرتينو، وهناك 4 طرازات في السلسلة تشمل - iPhone 14 وiPhone 14 Plus وiPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، وباستثناء iPhone 14 Plus.

وكان قد تم طرح iPhone 7 Plus قبل بضع سنوات، حيث يتميز بالعديد من الألوان الجديدة وقتها، وهناك بعض الاختلافات وفيما يلي نعرض أبرز هذه الاختلافات:

iPhone 14 Pro Max

البطارية: li-ion 4323 ميلي أمبير.

الكاميرا الخلفية: كاميرا أساسية 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.8.

كاميرا 12 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.2.

الكاميرا الأمامية: كاميرا بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.9.

مقاس الشاشة: 6.7 inches, 110.2 cm2.

دقة الشاشة: 1290 × 2796 بيكسل

المعالج: Apple a15 Bionic 5 nm

شرائح الاتصال: شريحتين من نوع Nano-sim) وesim )

أو (dual esim – international).

iPhone 7 Plus

الشاشة 5.5 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.

دقة الشاشة: بدقة 1920× 1080 بيكسل.

المعالج: معالج Apple A10 Fusion.

المساحة: 256GB.

البطارية: بقوة 2900 mAh.

الكاميرا الخلفية: كاميرا 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 7 ميجابكسل.