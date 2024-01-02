تكنولوجيا: إعلان تشويقي يؤكد تصميم هاتف Honor Magic 6 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت Honor إعلان تشويقي اليوم كشفت من خلاله عن تصميم هاتفها القادم Honor Magic 6 Pro قبل الإعلان الرسمي.

تستعد شركة Honor لإطلاق سلسلة هواتف Honor Magic 6 قريباً للأسواق، ولقد كشف إعلان تشويقي عن صورة رسمية لهاتف Magic 6 Pro.

وتؤكد الصور على تصميم محدث من إصدار الشركة السابق Magic 5 Pro، حيث يتميز الهاتف بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية بتصميم مستدير لوحدة الكاميرة، كما تتضمن إعدادات الكاميرة فلاش LED مزدوج، مع ميكروفون ومستشعر أخر، مع علامة تؤكد التكبير الرقمي حتى 100 مرة.

أيضاً يضم الهاتف شاشة OLED بتصميم منحني في الجهات الأربعة، مع فتحات مزدوجة في الشاشة لكاميرة السيلفي.

ولقد أكدت التفاصيل السابقة على أن Magic 6 Pro يأتي برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، لهذا ستكون سلسلة Magic 6 من بين الإصدارات المنافسة لهواتف Xiaomi 14 Pro، وVivo X100 Pro، وiQOO 12 Pro، وأيضاً OnePlus 12، وRealme GT 5 Pro.

ومن المقرر أن تنطلق سلسلة Magic 6 بنظام تشغيل Android 14، وواجهة Magic OS 8.0، أيضاً يتوفر Magic 6 Pro بإختيارات في سعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت أو 1 تريابايت.

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