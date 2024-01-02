تكنولوجيا: أول ملصق إعلاني رسمي لهاتف Galaxy S24 Ultra إستعداداً للإعلان المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كُشِف اليوم عن أول ملصق إعلاني رسمي من سامسونج لهاتفها القادم Galaxy S24 Ultra، حيث أوضح الملصق صور رسمية للهاتف بأعلى جودة.

نترقب إنطلاق حدث سامسونج لاحقاً هذا الشهر لكشف النقاب عن جيل جديد من هواتف Galaxy S، ومع إقتراب موعد الحدث تتوالى التسريبات والتفاصيل الجديدة حول سلسلة Galaxy S24.

ولقد ظهر ملصق إعلاني لهاتف Galaxy S24 Ultra في منفذ بيع في البرازيل يكشف عن صور بأعلى جودة للهاتف، كما يتضمن الملصق الإعلاني رمز QR للمستخدمين للحصول على نظرة أوضح على تصميم الهاتف بصور عالية الجودة.

ويؤكد الملصق الإعلاني لهاتف S24 Ultra على إستهداف التركيز على تقنية الذكاء الإصطناعي في هذا الإصدار بعبارة تشير إلى “قوة الذكاء الإصطناعي في Galaxy”.

ولقد سلطت التسريبات السابقة الضوء على مميزات الذكاء الإصطناعي الجديدة المقدمة من سامسونج في هذه السلسلة بشكل عام، وإصدار Ultra بشكل خاص.

كما أشارت التفاصيل إلى أن سامسونج تسعى لدعم هاتف Ultra بميزة تسجيل الفيديو بالحركة البطيئة بدقة 4K عند 120 إطار لكل ثانية، وهو ما أكد عليه أيضاً عدد من مستخدمي منصة X بعد رصد هذه الميزة في تطبيق الكاميرة، ومن المتوقع أن تقدم في تحديث One UI 6.1.

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