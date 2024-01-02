تكنولوجيا: شركة Unisoc تعلن عن رقاقة T765 5G من الفئة المتوسطة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Unisoc عن رقاقة T765 5G وهي أحدث إصدارات الشركة من الرقاقات المتوسطة المميزة بدعم الإتصال بشبكات 5G.

ترتكز رقاقة Unisoc T765 5G الجديدة على دقة تصنيع 5 نانومتر بعملية تصنيع TSMC، وتتضمن الرقاقة اثنان من أنوية A76 بسرعة 2.3GHz، مع 6 من أنوية six A55 بسرعة 2.1GHz.

كما تدعم الرقاقة ذاكرة LPDDR4x بسرعة تصل إلى 2133 ميجاهرتز، أيضاً تدعم معايير السعة التخزينية التي تشمل eMMC5.1 أو UFS 3.1 أو UFS 2.2، وهي مواصفات يمكن أن تقدم دعم جيد للمهام اليومية وبعض الألعاب.

أيضاً تأتي رقاقة T765 5G مع كرت الشاشة Arm Mali-G57 MC2 بسرعة 850 ميجاهرتز، ويمكن أن تدعم الرقاقة شاشة بجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 120Hz، ويمكن أيضاً أن تدعم تقنية HDR 10+، وتقنية معدل التحديث المتغير.

وتتميز رقاقة T765 بأحدث محرك للصور من Unisoc وهو Vivimagic 6.0 بمعمارية ISP رباعية الأنوية والتي تنقسم إلى 2 من الأنوية الرئيسية مع 2 من الأنوية المساعدة، لذا يمكن للرقاقة أن تقدم دعم جيد للكاميرات عالية الدقة، أو مستشعر بدقة 108 ميجا بيكسل، أو إعدادات ثلاثية لكاميرة تتضمن مستشعر 64 ميجا بيكسل مع مستشعر بدقة 20 ميجا بيكسل وأخر بدقة 13 ميجا بيكسل.

كما تؤكد Unisoc على أن الرقاقة تأتي بعدد من المميزات للكاميرة مثل خفض التشويش في الإطارات المتعددة، وتقنية HDR، وتقنية الذكاء الإصطناعي للكشف عن المشهد وتعزيز نمط “portrait”.

أيضاً تدعم رقاقة Unisoc T765 5G الإتصال بشبكات 2G وصولاً إلى شبكات 5G، كما يمكن أن تدعم اثنان من شبكات 5G لآداء أسرع في نقل البيانات، بنطاق ترددي يصل إلى سرعة 130 ميجاهرتز، كما تدعم أنماط SA وNSA 5G، واثنان من شرائح SIM، مع دعم تقنية VoWiFi لإجراء مكالمات صوتية واضحة عبر Wi-Fi.

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