تكنولوجيا: هاتف Vivo V40 Lite 5G (V2337) يظهر في قاعدة بيانات IMEI

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Vivo مؤخرًا الهاتف الذكي V30 Lite 5G في ماليزيا، وتشير الشائعات إلى وجود جهازين آخرين على الأقل في هذه المجموعة: V30 و V30 Pro.

وفي حين أن الشركة لم تؤكد رسميًا هذه الخطط، فمن المتوقع أنها قد تكون نسخًا جديدة من Vivo S18 و S18 Pro للسوق العالمية.

في غضون ذلك، ظهر جهاز جديد يسمى Vivo V40 Lite 5G في قاعدة بيانات IMEI. وتكشف القائمة التي تم رصدها بواسطة GSMChina أن الهاتف الذكي يحمل رقم الطراز V2337. ويشير التقرير أيضًا إلى أنه يمكن إطلاق الهاتف في الربع الثاني من عام 2024.

لا يوجد تفاصيل عن Vivo V40 Lite في الوقت الحالي، ولكن من المفترض ان يتم الكشف عن تفاصيل الهاتف قريبًا بالنظر إلى انه ظهر على قاعدة بيانات IMEI.

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