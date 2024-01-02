تكنولوجيا: ظهور تفاصيل عن شريحة هواتف Vivo X Fold 3 و X Fold 3 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يقال إن شركة Vivo تستعد لحدث الإطلاق القادم، والذي من المرجح أن يقدم أحدث الهواتف الذكية القابلة للطي في السوق الصينية.

ومن المتوقع أن يكون Vivo X Fold 3 Pro واحدًا من أوائل الهواتف القابلة للطي التي تأتي مزودة بمعالج Snapdragon 8 Gen 3. ومع ذلك، لا تزال الفروق بين X Fold 3 القياسي ونظيره Pro غير واضحة.

ولقد ظهر تسريب جديد من Digital Chat Station والذي سلط الضوء على الشرائح التي ستعمل على تشغيل الإصدار القياسي وكذلك أيضًا تفاصيل مهمة حول الجهاز اللوحي Vivo Pad 3 القادم.

في التسريب الأخير، امتنعت DCS عن تسمية الأجهزة بشكل صريح. ومع ذلك، يبدو أن المعلومات تتعلق بسلسلة Vivo X Fold 3 وVivo Pad 3. ويبدو أنه سيتم استخدام شرائح Snapdragon 8 Gen 2 و Snapdragon 8 Gen 3 لتشغيل X Fold 3 وX Fold 3 Pro، على التوالي.

يشير تضمين شريحة SD8G2 على X Fold 2 إلى أنه يمكن أن يكون هاتفًا قابلاً للطي بسعر معقول.

علاوةً على ذلك، أشارت تقارير سابقة إلى أن الجهاز اللوحي Vivo Pad 3 سيحتوي على شريحة Dimensity 9300. ونظرًا لطبيعة التسريب الصينية، فإن التفاصيل الدقيقة التي تم تسريبها غير واضحة، ولكن هناك دلائل تشير إلى أن جهازPad 3 قد يقدم بدائل لشاشات OLED و LCD.

تم تجهيز Vivo Pad 2، الذي ظهر لأول مرة في شهر أبريل، بشاشة IPS LCD مقاس 12.1 بوصة ومعدل تحديث 144 هرتز ومعالج Dimensity 9000. وفي التسريب الجديد، يبدو أن التسريب يدعي أن حجم شاشة Pad 3 سيتجاوز حجم الجيل السابق.

ووفقًا لتقارير أخرى، قد تظهر أجهزة Vivo X Fold 3 وX Fold 3 Pro وPad 3 لأول مرة في الربع الأول من عام 2024. ومن المحتمل أن تصبح Vivo X100s رسمية أيضًا إلى جانب هذه الأجهزة.

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